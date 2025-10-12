Cep yakan aidatlar sonrası AK Parti düğmeye bastı: Yeni düzenleme yolda

Kira bedellerini aşan fahiş aidat tartışmalarının ardından AK Parti düğmeye bastı. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik öngören taslak, denetimsiz site yönetimlerine son vermeyi ve aidat zamlarını sınırlandırmayı hedefliyor. Yeni düzenleme ile site yönetimleri harcamalarını şeffaf biçimde raporlayacak. Artık yönetimler her kalem harcamayı kat maliklerine açıklayacak.
Site yönetimlerinin konut aidatı olarak yüksek ücret talep etmesi gündemdeydi. Son zamanlarda konut aidatları nedeniyle evini değiştiren yüz binlerce vatandaşın olduğuna dair haberlerin de yapılması ile durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne sermişti. Ak Parti ise vatandaşların mağdur olduğu bu aidat ücretleri ile ilgili harekete geçti.
- Buna göre, AK Parti yönetimi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının son şeklini verdiği taslak ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik yapılacak. Mercek altına ise kalabalık sitelerin yönetimleri girecek.
YAPTIRIM UYGULANACAK!
TÜM SÜRECİ KAT MALİKLERİ BİLECEK
Türkiye Gazetesi'ne konuşan AK Parti kaynakları, bazı mafya gruplarının site yönetimlerini ele geçridiğini belirttiğini ve sahte harcamalar ile vatandaşların mağdur olduğunu kaydetti. Kaynaklar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
- "Yüksek aidatlar alınıyor ama nereye harcandığı, nasıl harcandığı şeffaf değil. Yapılacak düzenleme ile yapılan tüm harcamaların şeffaf olması sağlanacak. Örneğin, binanın kapısı mı değişecek. Bununla ilgili süreç şeffaf bir şekilde işleyecek. Denetime açık olacak. İşletme projesi olup olmadığı belli olmayan projeler, oldubitti ile yapılan masrafların önüne geçilecek. Kapı değişecekse kaç yerden teklif alınmış, fiyatlar ne, hepsini kat malikleri bilecek.”
YÜZDE 400 ARTTI
Türkiye’de en yüksek aidatlar İstanbul’daki lüks siteler için ödeniyor. Rekor seviyede olan aidatlar sebebiyle site sakinleri ve yöneticiler arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. İstanbul’da bazı bölgelerde aidatlar 60 bin lirayı aşarken, bazı bölgelerde ise aidat tutarı kiradan fazla ödeniyor. Son 3 yılda yüzde 400 ücretler artmıştı.