Depremzede acentalar aidattan muaf tutulsun

Seçimleri kazanan bölge temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri, dün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda mazbatalarını aldı. Töreninde konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, deprem bölgesindeki seyahat acentaları hakkında bulgi verdi. Bağlıkaya, acentaların bu yıl için aidatlarından muaf tutulması için yapılan başvurunun TBMM gündemine taşındığını açıkladı.

Beş binden fazla seyahat acentasının oy kullandığı seçimlerin birlik tarihinde görülmemiş bir katılımla gerçekleştiğini belirten Bağlıkaya, "Seçilen herkes şaibeden uzak, kurallara uygun yapılan oylamalarla hak ettiği oyu aldı. Bizim için kimin seçildiğinden çok seçimlerin sağlıklı ve adil yapılması esastı. Gururla söyleyebilirim ki bu hedefimize ulaştık" diye konuştu.