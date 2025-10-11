Karadeniz gazı LNG olarak ihraç edilebilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda 2023 ve 2024 yıllarında yapılan yasal değişikliklerin ardından, kapsamlı yönetmelik uyarlama çalışmalarını tamamlamak üzere. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen düzenleme taslakları kamuoyunun görüşüne açıldı. Taslak değişiklikler arasında en dikkat çeken başlık, ‘Doğal Gaz Sıvılaştırma’ faaliyetinin piyasada yeni bir lisans türü olarak tanımlanması oldu. Bu sayede Karadeniz’de üretilen yerli gazın LNG’ye dönüştürülerek ihraç edilebilmesinin hukuki altyapısı hazırlanıyor.





DEPOLAMAYA TEŞVİK

Yeni yönetmelikle, Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirecek depolama yatırımlarının da teşvik edilmesi hedefleniyor. EPDK, depolama tesislerinin üçüncü taraf erişimine açılma kuralına istisna getirilmesine bakanlık görüşü alınarak karar verebilecek. Bu esneklik, özel sektörün depolama projelerine daha fazla ilgi göstermesini sağlamayı amaçlıyor.





YÜZEN TESİSLERE MOBİLİTE

Taslak düzenleme, Yüzen LNG (FLNG/FPSO) tesislerinin ‘yerinden ayrılarak’ başka bölgelerde hizmet verebilmesine de imkan tanıyor. Böylece Türkiye, hem kendi enerji arz güvenliğini artıracak hem de uluslararası LNG ticaretinde daha aktif bir oyuncu haline gelecek. Bu adım, Akdeniz üzerinden geçen deniz trafiğinin yakıt ikmal ihtiyaçlarının Türkiye’den LNG olarak karşılanmasının da önünü açacak.





İHRACATTA TEK LİSANS

EPDK’nın hazırladığı düzenlemeler, doğal gaz ihracat süreçlerini hızlandırmayı da hedefliyor. Buna göre, birden fazla ülkeye yapılacak satışlar için tek bir “İhracat Lisansı” alınabilecek. Bu, hem bürokratik yükü azaltacak hem de Türk şirketlerinin uluslararası pazarlara daha hızlı erişimini sağlayacak. Ayrıca ithalat lisans başvurularında aranacak koşullar, sözleşme içerikleri ve organize piyasa işlemlerine dair kurallar da netleştiriliyor. Düzenlemeler, organize doğal gaz piyasasında ticaret hacmini artırmaya yönelik hükümler de içeriyor. Bu adım, iletim altyapısının daha verimli kullanılmasını sağlayacak.





HEDEF OYUN KURUCU TÜRKİYE

EPDK ve Enerji Bakanlığı, bu değişikliklerle Türkiye’nin ‘enerjide tam bağımsızlık’ vizyonuna bir adım daha yaklaşacağını vurguluyor. Karadeniz gazının hem boru hattı hem de LNG formunda ihracatına olanak tanıyan yeni sistem, Türkiye’nin bölgesinde enerji ticaretinde ‘oyun kurucu ülke’ konumunu pekiştirmeyi amaçlıyor.



