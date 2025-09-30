Bakan Bayraktar duyurdu: Doğal gaz ve elektriğe zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Enerji alanında atılan adımlara ve yatırımlara ilişkin konuşan Bakan Bayraktar, kışa girerken elektriğe ve doğal gaza zam yapılmayacağını söyledi.

Bakan Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Doğalgaza zam yok. Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz. Hamdolsun pandemi bitti. Şimdi ortada şöyle bir durum var. Yaklaşık 590-600 milyar liralık doğalgaz ve elektrikte Hazine'nin üzerinde yük var. Aldığımız gazı belki de yarı fiyatına vatandaşa veriyoruz. İhtiyacı olana, dar gelirliye, sabit gelirliye bunu destek olarak vermekte beis yok. İhtiyacı olmayana, ay sonunda ne kadar fatura geldiği bilgisinden haberi olmayanların parasını devletimiz ödemesin diyoruz. Elektrikte o zaman şunu yapmıştık. Tüketim üzerinden yapmıştık. Desteğe ihtiyaç duyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuracak. İncelenecek ve destek grubuna alınacak. Bunun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunu yakın zamanda belki yeni yılla birlikte açıklamış oluruz."

"Akdeniz'den vazgeçmedik"

Bakan Bayraktar açıklamalarında Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj faaliyetlerine de değindi.

Çok güçlü şekilde arama programı yapıldığını ancak istenilen neticenin bu aşamada alınamadığını ifade eden Bayraktar, "Bu Akdeniz'den vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Farklı lokasyonları test etmemiz lazım. Biz temel önceliğimizi ve odağımızı Karadeniz'e verdik." dedi.

Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz'de çok büyük arama programı yaptık. 8-9 tane derin deniz sondajı yaptık. Çok güçlü şekilde arama programı yaptık ama istediğimiz neticeyi bu aşamada alamadık. Bu Akdeniz'den vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Farklı lokasyonları test etmemiz lazım. Biz temel önceliğimizi ve odağımızı Karadeniz'e verdik. Onu bir an önce üretime koymak çok önemliydi. Gemilerimizin 4'ünü orada konumlandırdık. 5'inci gemiyi oraya göndereceğiz. Bizim Akdeniz'den vazgeçmemiz sözkonusu değil. Son 2 senedir başka bir şey daha olmaya başladı. Türkiye'yi Somali'de gördünüz. Şimdi Somali'de sismik yaptık. Libya'da bazı sahalarda anlaşmaları nihayete erdirmek üzereyiz. ABD ziyaretinde hem Beyaz Saray'da konuştuğumuz konulardan birisi, Türkiye petrolde de önemli ithalatçı. Gabar'da kendi ihtiyacını karşılamak adına adım atmış durumda. Yeni keşifler geliyor. Bu ithalatı yaparken farklı kaynaklardan petrol ürünleri ithalatı yapıyoruz. Şu anda Nijer'de üzerinde petrol sahasıyla ilgili anlaşmaları belli noktalara getirdik. Birkaç ay içerisinde ilk üretimi yapacak hale geliyoruz. Cumhurbaşkanımızın orayla alakalı ortaya koyduğu vizyon bizi oraya getirdi. Azerbaycan'la yeni saha aldık, ortaklık aldık. Irak'ta projelerimiz var. Anlaşmanız neyse onun karşılığını alırsınız. Petrol doğalgaz sektörü. Özellikle arama ve üretim tarafı kuralları belli. Dünyada her yıl 100 milyarlarca dolar yatırım yapılan alan. Orada endişe edecek bir durum yok. 'Onlar kazanacak biz kazanamayacağız' diye asla bir durum yok."

"Nükleer çok zaman alan bir iş"

ABD ile yapılan nükleer anlaşma konusuna da değinen Bakan Bayraktar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ABD'de çok geniş çerçevede nükleer işbirliği anlaşmasını yaptık. Benim New York'ta bir görüşmem oldu. Bir nükleer şirketle görüşmemiz oldu. Ne yapabiliriz diye görüştük. Nükleer çok zaman alan bir iş. Sinop'ta açıkçası zaman kaybettik. Japonlarla yaptığımız anlaşma fizibilite çalışması pahalı olduğu için karşılıklı olarak sürdürmenin anlamı olmadığını söyledik. Biz insanımıza daha ucuz elektriği sağlamak için bu nükleeri yapmalıyız. Şimdi bizimle kim çalışacak konusuna önümüzdeki aylarda karar vermemiz lazım. Nükleer dünyada özel bir alan. Önümüzdeki aylarda hangi ülkelerle yürüyeceğiz belli olacak.

"Trump, hiçbir liderle yapmadığı turu Cumhurbaşkanımızla yaptı"

Sayın Cumhurbaşkanımızın sayın Trump'la birinci başkanlık döneminde başlayan özel hukuku var. Görüşmenin ilginç kısmı, sayın Cumhurbaşkanımızla Trump'ın baş başa Beyaz Saray turu oldu. "Bugüne kadar hiçbir lidere vermediğim turu size verdim" diye söylediği bir kısım oldu. Trump malumunuz zorlu süreç geçirdi. O hukuku devam ettirmeleri, sayın Cumhurbaşkanımız çok sonuç odaklı yaklaşım içerisinde. İki ülkeye arasında ortaya konan ticaret hedefleri, potansiyel işbirliği ve birçok alanda konular açısından fevkalade verimli bir görüşme oldu.

"Akkuyu Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yatırımı"

Ruslarla hiçbir problem yaşamadık. Akkuyu'nun finansmanı çok büyük yatırım. Akkuyu Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yatırımı. Bu yatırımın ihtiyaç duyduğu finansmanda Rusya'nın Ukrayna savaşından dolayı yabancı bir ülkede büyük yatırımın altına girdi. Orada zorluk yaşadık. Yoksa gayet müspet ilişkilerimiz var. Dolayısıyla onun getirdiği yavaşlama var. Başka yavaşlama sebepleri de var. Batılı ve Avrupalı tedarikçilerin söz verdikleri, parasını aldıkları, üretimini yapmalarına rağmen teslim etmemeleri. Bunlarla beraber süreçte bir beklediğimizin ötesinde gecikme olduğunu söyleyebilirim. Akkuyu kararlılıkla yoluna devam ediyor. İnşallah bundan sonra 2016 yılı içerisinde eski ivmeyle beraber özellikle birinci reaktörü devreye alacak şekilde çalışıyoruz. İlk plan her yıl bir reaktörü devreye almaktı. Ondan sonraki süreçte hükümetler arası anlaşmada yüzde 49'luk paya kadar dış finansman, Türkiye'den yatırımcı alınabilir. Dolayısıyla hızlanacağını düşünüyorum."







