Dicle Elektrik yatırımı 5 yılda ikiye katlayacak

Yatırımların en büyük payını yüzde 25 oranıyla akıllı şebeke projelerinin oluşturduğunu vurgulayan Arvas, şirketin 8 binden fazla çalışanıyla bölgenin en büyük işverenlerinden biri olduğunu da kaydetti. Hizmet verdikleri iller arasında en az kayıp kaçak oranının Siirt’te olduğunu belirten Arvas, Siirt’in elektrik altyapısına yapılan yatırımların katlanarak arttığını vurguladı. Arvas, “Özelleştirme öncesi yıllık ortalama yatırım tutarı 54 milyon TL iken bugün 307 milyon TL. Bu artışla birlikte şehir genelinde toplamda 4 milyar TL’lik yatırımı hayata geçirdik. Bunun 1,6 milyarını son üç yılda yaptık. Şehir ve ilçelerde iletken, pano, direk, trafo ve sayaç yenilemeleriyle altyapıyı büyük ölçüde yeniledik. Şehir merkezinden köylerine kadar şebeke dönüşüm oranını yüzde 100’e yaklaştırdık. Bu yatırımlarımızın karşılığı olarak bugün Siirt, hizmet bölgemiz içerisinde en az kayıp kaçak oranına sahip il olmayı başardı. Siirt merkezinde yüzde 26 olan kayıp-kaçak oranı, günümüzde Türkiye ortalamasının da altına inerek yüzde 3’e düştü. Bu sonucun sadece bizim için değil, ülkemiz için de çok önemli bir başarı hikâyesi olduğunu düşünüyoruz” dedi.