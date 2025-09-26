Dicle Elektrik yatırımı 5 yılda ikiye katlayacak

Dicle Elektrik, faaliyet gösterdiği Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta bugüne kadar 60 milyar TL üzerinde yatırım yaptı. DicleFest etkinliğinde konuşan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, önümüzdeki 5 yılda bölgeye 60 milyar TL daha yatırım yapmayı hedeflediklerini söyledi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde altı ilde enerji dağıtımı hedefiyle hizmet veren Dicle Elektrik, hizmet bölgelerindeki yatırımlarının açılışını DicleFest etkinliğiyle duyurdu. Bu yıl üçüncüsü Siirt’te düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, 2013’ten bu yana Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’a toplam 60 milyar TL yatırım yaptıklarını belirterek, “Önümüzdeki beş yılda yapacağımız yatırımlarla toplam katkımız 120 milyar TL’yi aşacak” dedi.
SİİRT TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU
Yatırımların en büyük payını yüzde 25 oranıyla akıllı şebeke projelerinin oluşturduğunu vurgulayan Arvas, şirketin 8 binden fazla çalışanıyla bölgenin en büyük işverenlerinden biri olduğunu da kaydetti. Hizmet verdikleri iller arasında en az kayıp kaçak oranının Siirt’te olduğunu belirten Arvas, Siirt’in elektrik altyapısına yapılan yatırımların katlanarak arttığını vurguladı. Arvas, “Özelleştirme öncesi yıllık ortalama yatırım tutarı 54 milyon TL iken bugün 307 milyon TL. Bu artışla birlikte şehir genelinde toplamda 4 milyar TL’lik yatırımı hayata geçirdik. Bunun 1,6 milyarını son üç yılda yaptık. Şehir ve ilçelerde iletken, pano, direk, trafo ve sayaç yenilemeleriyle altyapıyı büyük ölçüde yeniledik. Şehir merkezinden köylerine kadar şebeke dönüşüm oranını yüzde 100’e yaklaştırdık. Bu yatırımlarımızın karşılığı olarak bugün Siirt, hizmet bölgemiz içerisinde en az kayıp kaçak oranına sahip il olmayı başardı. Siirt merkezinde yüzde 26 olan kayıp-kaçak oranı, günümüzde Türkiye ortalamasının da altına inerek yüzde 3’e düştü. Bu sonucun sadece bizim için değil, ülkemiz için de çok önemli bir başarı hikâyesi olduğunu düşünüyoruz” dedi.
OPERASYONEL SÜREÇLER YÜZDE 70 DAHA HIZLI
Türkiye’de Ar-Ge merkezine sahip ilk elektrik dağıtım şirketi olan Dicle Elektrik, bugüne kadar 79 projeye, 25’in üzerinde akademik yayın ve tescilli buluşa imza attı. Bunun yanı sıra 15’ten fazla üniversite ve 50’nin üzerinde firma ile iş birliği yapıldı. Enerji dağıtımında sürdürülebilirliği öncelik haline getiren Dicle Elektrik, bir yandan SCADA, akıllı şebeke, dijital sayaçlar ve IoT sistemlerini sahada yaygınlaştırırken diğer yandan veri temelli karar alma süreçlerini yapay zeka destekli projelerle güçlendiriyor. Bununla birlikte şirket, İHA destekli hat kontrolleri, robotik bakım sistemleri ve yapay zekâ uygulamalarıyla operasyonel süreçlerde yüzde 70’e varan zaman tasarrufu sağlıyor.