ASELSAN borsanın ilk trilyoneri

Türkiye’nin savunma sanayii devi ASELSAN, Borsa İstanbul’da piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşarak tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine girmesi ve Türkiye’de ekonomi yönetiminin attığı adımların pozitif etkileriyle birlikte ASELSAN, BIST 100 endeksinin en değerli şirketi oldu. Bedelsiz sermaye artırımı ile beraber 2024’te 72,50 liradan işlem görmeye başlayan ASELSAN hisseleri, 220,80 liraya ulaşarak yatırımcısına dolar bazında yüzde 247 getiri sağladı. ASELSAN, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.





İLK 6 AYDA 2,8 MİLYAR DOLARLIK KONTRAT

ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol’un 2024’te duyurduğu aselsaneXt vizyonu çerçevesinde şirket; ‘alanında en iyi ürünleri geliştirme, oyun değiştirici teknolojilere yatırım ve ihracat odaklı büyüme’ hedefleriyle ivmesini artırdı. 2023’te 5 milyar dolar, 2024’te 6,5 milyar dolarlık sözleşmeye imza atan şirket, 2025’in ilk yarısında da 2,8 milyar dolarlık yeni kontratla yoluna devam ediyor.





YABANCI ŞİRKETLERDEN POZİTİF AYRIŞTI

ASELSAN hisselerinin rekor kırdığı bu dönemde, Dow Jones Savunma Endeksi’nin getirisi yüzde 61 seviyesinde gerçekleşti. Böylece ASELSAN, performansla yabancı savunma şirketlerinden pozitif ayrıştı. Şirketin finansal göstergelerine bakıldığında, ASELSAN'ın hasılatında 2022- 2024 döneminde yüzde 25 artış oldu. Bu hasılat artışı 2024 yılında yüzde 13 olarak gerçekleşti. ASELSAN'ın ihracatı ise bu dönemde 304 milyon dolardan 508 milyon dolara yükseldi. Şirketin net karı 2023'te 10,5 milyar lirayken, 2024'te yüzde 45 artışla 15,2 milyar liraya ulaştı. ASELSAN'ın bu yılın ilk yarısında elde ettiği hasılat ise yüzde 11 artışla 53,7 milyar lira oldu. Aynı dönemde net karı yüzde 30 artarak 6,4 milyar liraya çıkan şirket, savunma sanayii alanında büyümeye devam ediyor.





AR-GE HARCAMASI 4 YILDA İKİYE KATLANDI

2020 yılında 500 milyon dolar seviyesinde bulunan Ar-Ge harcamalarını geçtiğimiz yıl 1 milyar dolara çıkaran ASELSAN, yapay zekâ destekli radarlar, elektro-optik sistemler, elektronik harp çözümleri ve uzun menzilli hava savunma sistemleri gibi yüksek katma değerli ürünlerde dünya çapında sayılı üretici arasına girdi. Şirketin bazı ürünlerinde kilogram başına ihracat değeri 20 bin doları aşıyor. ASELSAN’ın net kârı 2023’te 10,5 milyar liradan 2024’te yüzde 45 artışla 15,2 milyar liraya yükseldi. 2025’in ilk yarısında ise 6,4 milyar lira kâr açıklayan şirketin bakiye siparişleri, 16 milyar dolarla tarihi zirveye çıktı.





BIST 100 ENDEKSİNİN EN DEĞERLİ 10 ŞİRKETİ

ASELSAN - 1 TRILYON 500 MILYON TL

Garanti BBVA - 604,8 MILYAR TL

TÜRK HAVA YOLLARI - 455,4 MILYAR TL

KOÇ HOLDING - 452,1 MILYAR TL

ENKA INSAAT - 447 MILYAR TL

TÜPRAS - 383,4 MILYAR TL

TÜRKIYE IS BANKASI (C) - 364,7 MILYAR TL

FORD OTOMOTIV - 360 MILYAR TL

AKBANK - 338 MILYAR TL

BIM - 321,6 MILYAR TL



