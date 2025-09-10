ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında dev anlaşma

Yeni Şafak
10:2810/09/2025, Çarşamba
IHA
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 1milyar 650 milyon Euro’luk dev anlaşma. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecek.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1milyar 650 milyon Euro olan sözleşme imzalandı.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecek.





