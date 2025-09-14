ASELSAN Tekno Macera Tırı Gaziantep'te çocukları bilimle buluşturuyor

ASELSAN'ın 50. Yıl Çocuk Şenliği kapsamında tasarlanan Tekno Macera Tırı, Gaziantep'te ziyaretçilerini ağırlıyor. Tekno Macera Tırı, Gaziantep'te çocuklarla buluştu.
ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen şenlik, çocukları unutulmaz bir bilim ve teknoloji yolculuğuna çıkarıyor.
Etkinlik, kapılarını dün çocuklara açtı ve 21 Eylül'e kadar devam edecek.
Kasım ayına kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinde çocuklarla buluşacak Tekno Macera Tırı, ASELSAN'ın yenilikçi vizyonunu yansıtan interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program sunuyor.
Açıklamada, Tekno Macera Tırı'nın teknoloji ve bilimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırmayı hedeflediği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: