Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji anlaşması

Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji anlaşması

Semih Bozkuş
22:1525/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Bayraktar, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın imzalandığını açıkladı.
Bakan Bayraktar, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın imzalandığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında anlaşma imzalandığını duyurdu. Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığın nükleer enerji alanında yeni bir sürece girdiğini duyuran Bakan Bayraktar, anlaşmanın, önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda sağlayacak projelerin önünü açmasını beklendiğini de aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeye katıldı.

"Yeni bir sürece girildi"

Bakan Bayraktar, görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığın nükleer enerji alanında yeni bir sürece girdiğini duyurdu.

"Karşılıklı fayda sağlayacak projelerin önünü açacak"

Bakan Bayraktar, iki ülke arasındaki 'Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın, liderlerin huzurunda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte imzalandığını belirtti. Anlaşmanın, önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda sağlayacak projelerin önünü açması bekleniyor.




#Nükleer
#Anlaşma
#Türkiye
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
10 bin öğretmen ataması son durum 2025: Öğretmen ataması başvuruları başladı mı? MEB AGS başvuru takvimi ve branş dağılımı