Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeye katıldı.

"Yeni bir sürece girildi"

Bakan Bayraktar, görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığın nükleer enerji alanında yeni bir sürece girdiğini duyurdu.

"Karşılıklı fayda sağlayacak projelerin önünü açacak"

Bakan Bayraktar, iki ülke arasındaki 'Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın, liderlerin huzurunda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte imzalandığını belirtti. Anlaşmanın, önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda sağlayacak projelerin önünü açması bekleniyor.





Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladık.



