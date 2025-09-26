Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeni Şafak
10:3026/09/2025, Cuma
Türkiye, dün 6 bin 832 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 488 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Türkiye'de dün günlük bazda 964 bin 930 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 969 bin 591 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 706 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 832 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 964 bin 930 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 969 bin 591 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.


Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 832 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 488 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.




