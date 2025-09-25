İSTANBUL 26 EYLÜL ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN DETAYLARI





İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ elektrik kesintisi listesi üzerinden araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan bilgilendirmeye göre, 26 Eylül'de İstanbul’un farklı noktalarında belirli süreli elektrik kesintileri olacak. İstanbul’daki hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor. BEDAŞ, İstanbul elektrik kesintileri ile ilgili güncel arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul’daki elektrik kesintileri:







