Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da Yarın (26 Eylül Cuma) 23 İlçede Elektrik Kesintileri Olacak

BEDAŞ duyurdu: İstanbul’da Yarın (26 Eylül Cuma) 23 İlçede Elektrik Kesintileri Olacak

14:2025/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 26 Eylül Cuma) günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. Kesinti yaşayan ilçelerde "elektrikler ne zaman gelecek" sorusu merak ediliyor. İşte İstanbul’da yarın (26 Eylül Cuma)) elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...

İSTANBUL 26 EYLÜL ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN DETAYLARI


İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ elektrik kesintisi listesi üzerinden araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan bilgilendirmeye göre, 26 Eylül'de İstanbul’un farklı noktalarında belirli süreli elektrik kesintileri olacak. İstanbul’daki hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor. BEDAŞ, İstanbul elektrik kesintileri ile ilgili güncel arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul’daki elektrik kesintileri:



İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?


26 Eylül 2025 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programına göre İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan toplam 23 ilçede planlı elektrik kesintileri yapılacak. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Avrupa yakasında bulunan birçok semtin kalabalık mahalleleri de yer alıyor. Kesinti nedeniyle 3 ilçede ise elektrikler 10 saat sonra gelecek.


#elektrik kesintisi
#BEDAŞ elektrik kesintisi
#Ayedaş elektrik arıza
#istanbul elektrik kesintisi
#elektrik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu akşam hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi maçları neler, hangi kanalda? 25 Eylül 2025 günün futbol programı