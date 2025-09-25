Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 26 Eylül Cuma) günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. Kesinti yaşayan ilçelerde "elektrikler ne zaman gelecek" sorusu merak ediliyor. İşte İstanbul’da yarın (26 Eylül Cuma)) elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
İSTANBUL 26 EYLÜL ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN DETAYLARI
İstanbul’da elektrik kesintileri BEDAŞ elektrik kesintisi listesi üzerinden araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan bilgilendirmeye göre, 26 Eylül'de İstanbul’un farklı noktalarında belirli süreli elektrik kesintileri olacak. İstanbul’daki hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor. BEDAŞ, İstanbul elektrik kesintileri ile ilgili güncel arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul’daki elektrik kesintileri:
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
26 Eylül 2025 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programına göre İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan toplam 23 ilçede planlı elektrik kesintileri yapılacak. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Avrupa yakasında bulunan birçok semtin kalabalık mahalleleri de yer alıyor. Kesinti nedeniyle 3 ilçede ise elektrikler 10 saat sonra gelecek.