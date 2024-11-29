Suça itilen 51 bin çocuğa ANKA kalkanı

Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Göktaş, “Çocukların suça sürüklenmesiyle ilgili olarak ülkemizin neresinde olursa olsun risk altında olan bir çocuğu tespit ettiğimiz an gerekli müdahaleleri hiç zaman kaybetmeden yerine getiriyoruz. Programın başladığı 2017 yılından bugüne kadar yaklaşık 51 bin çocuğa ulaştık. ANKA Çocuk Destek Programı'yla suça sürüklenen çocukların travmalarını azaltarak olumlu tutum ve davranış değişikliği hedefliyoruz” dedi.

Göktaş, Narin Güran cinayeti davasında bakanlık avukatlarının savunmasının herkes tarafından takdir gördüğünü söyledi. Bakan Göktaş, İzmir Selçuk'ta yangında hayatını kaybeden 5 çocuk için, "Bakan olarak değil, bir anne olarak da söylüyorum. Bakanlık personeli 18 kere ziyaret etmiş. Anne ile evlatları arasındaki yakın bağı görmüş. Her nerede bir ihmal varsa, gereğini yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi kapsamında ise Göktaş, "Geri çekilme kararı şiddetle mücadeleden taviz verdiğimiz anlamına gelmez" diyerek sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini söyledi.