Süleymaniye'de terör temizliği

Terör örgütü PKK’yı sınırları içinde temizleyen Türkiye, sınır ötesi operasyonlarla da hudut güvenliğini sağlıyor. Mehmetçik sınır ötesi operasyonlarla Pençe Bölgesi'nde kilidi kapatmaya yaklaşırken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da PKK’nın barındığı Süleymaniye'ye odaklandı. MİT, PKK’nın lojistik ve barınma üssü olan Süleymaniye'de nokta operasyonlara hız verdi. 2024 yılı başından beri farklı zamanlarda gerçekleştirilen 6 operasyonlarla örgüte ağır darbe vuruldu.
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* 13 Ocak:
Türkiye'ye karşı istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüten PKK/KCK’lı Hasan Seburi etkisiz hale getirildi.
* 4 Mart:
PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir öldürüldü. Silgir 2011'den bu yana gençleri kandırıp örgüte kadro kazandırma faaliyeti yürütüyordu.
* 6 Mart:
PKK’nın Süleymaniye sorumlusu Hüsnü Kümek etkisiz hale getirildi. PKK elebaşları Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın kurye ve korumalığını yapan Kümek, bölge halkını Türkiye aleyhinde örgütlüyordu.
* 19 Mart:
PKK/KCK'nın sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Rojda Bilen öldürüldü. Bilen, örgüte katılacak gençleri teşvik ediyordu.
* 24 Temmuz:
“Tolhildan” kod adlı Ömer Fırat, İran uyruklu İrfan Zendi ve Hidayet Resuli ile birlikte hava harekatıyla vuruldu.
* 28 Ağustos
: PKK/KCK sorumlusu Gülistan Tekik, nokta operasyonla öldürüldü. Tekik, KYB'nin desteğiyle Süleymaniye'de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yürütüyordu.
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2 часа(ов) назад