Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirdi: Iğdırlı iş insanı hayatını kaybetti

Mikail Göleli (68) halay çekerken kalp krizi geçirerek vefat etti.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde ticaretle uğraşan 3 çocuk babası Mikail Göleli, 4 Eylül'de arkadaşı iş insanı Güven Çimen'in oğlunun sünnet düğününde halay çekerken fenalaştı. Bir anda piste yığılan Göleli için sağlık ekiplerine haber verildi.

DHA

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Göleli’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. O anlar saniye saniye davetliler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

DHA

Mikail Göleli’nin cenazesi, yarın Iğdır'da toprağa verilecek.

DHA

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