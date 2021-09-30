Suriye'de barış Türkiye ve Rusya'ya bağlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Rusya’nın Soçi kentinde bulunan Putin’in konutunda yaklaşık 2 saat 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan “Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık…” açıklamasını yaparken Putin, Erdoğan’a ziyaret için teşekkür ederek, “Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız” dedi.

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Görüşmede liderler özellikle Suriye’de yaşanan gelişmeleri ele aldı. İdlib bölgesindeki Türk gözlem noktalarına yönelik güvenlik tedbirlerinin arttırılması, Tel Rıfat ve Münbiç’teki PKK varlığına Astana anlaşmalarına uygun şekilde son verilmesi, Fırat’ın doğusunda varılan anlaşma neticesinde terör unsurlarının 30 km. güneye çekilmesi yönündeki kararın bir an önce uygulamaya konması gerekliliği, DEAŞ’la mücadelede ortak adım atılması, Suriyeli mülteciler sorununun çözüme kavuşturulması ve Rus kontrolündeki bölgelerden yapılan PKK saldırılarının engellenmesi dahil birçok konu liderlerin masasında oldu.

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ GÜÇLENMELİ

Liderler baş başa görüşmeye geçmeden önce kısa bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı. Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var” dedi.

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AKKUYU’DA YOĞUN ÇALIŞMA VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin’e yangın ve felaketlerde gösterdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatının sürdüğünü ve belirlenen zamanda da biteceğini dile getiren Erdoğan, “Önümüzdeki yıl öyle zannediyorum ki birinci ünitenin açılışını yapabileceğiz. Yoğun bir çalışma var. Şu anda burada 13 bin insan çalışıyor, bunların 10 bini Türk, 3 bini Rus, ama bunların hemen hemen tamamına yakını da Rusya’da eğitim aldı. Bu da tabii yine aramızdaki ilişkilerin pekişmesine neden oluyor.” ifadesini kullandı.

OYNAT 01:04 Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sputnik V aşı önerisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Soçi'deki görüşmenin ardından uğurlarken yaptıkları ayaküstü sohbette, Erdoğan'a 'Siz de güçlendirici doz yaptırma zamanınız gelince bu dozu vaktinde ve Spuntik V aşısı ile yaptırın' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sohbet sırasında Putin'e antikor seviyesini sorması üzerine Putin, 'Hatırladığıma göre 15-16 seviyesinde' diyerek karşılık verdi. Antikor seviyesinin düşük olduğunu ifade eden Erdoğan, 'Benimki binin üzerinde' dedi. Putin'in aşı tavsiyesine ise Erdoğan, 'Daha önce aşılandım. Üçüncü doz aşımı Pfizer/BioNTech yaptırdım' diye karşılık verdi. Putin ise, 'Bir dahaki sefere artık' dedi. BiP'te paylaş

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MALUM ZEVATA GEREKEN CEVABI VERDİK

Erdoğan, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin güçlenerek devam etmesinde faydalar olduğunu söyledi. ABD’den gelen S-400 itirazları için de, “Bir diğer konu da tabii özellikle bizim savunma sanayiinde beraber attığımız adımlar. Bunu da ayrıca zaten konuşmamızda fayda var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda da malum zevat hep bize bazı konuları özellikle sordular. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil. Özellikle şuna inanıyorum yani bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var. Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar da büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı.” değerlendirmesinde bulundu.

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İki lider görüşmeden sonra basın toplantısı gerçekleştirmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan oluşan çekirdek bir ekip eşlik ediyor.

Sürekli temastayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Putin de kısa bir açıklama yaptı. Salgın nedeniyle Erdoğan ile 1,5 yıldır yüz yüze görüşemediklerini belirten Putin, buna rağmen sürekli temas halinde olduklarını hatırlattı. Putin, “İkili ilişkilerimizin yoğun ve olumlu şekilde gelişmesinden gayet memnunum. Bütün istikametlerde ilgili kurum ve kuruluşlarımız sürekli temas halindeler.” ifadelerini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacminde geçen yıl yüzde 20 gibi önemli düşüş kaydedildiğini ifade eden Putin, bu senenin ilk 8 ayında ikili ticaret hacminin yüzde 55 arttığını dile getirdi. Putin, “İkili ticaret hacmimiz bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık yüzde 50 arttı. Pandemi döneminde kaybettiklerimizi telafi etmekle kalmadık, yüzde 30’dan fazla bir önemli bir artış da sağladık.” dedi.

Rusya ile Türkiye’nin uluslararası iş birliğinin devam ettiğini aktaran Putin, “(Türkiye ile) İş birliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor. Burada hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırda Rus-Türk ateşkesi kontrol merkezi aktif bir şekilde çalışıyor. Bu iş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur.” ifadelerini kullandı.

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