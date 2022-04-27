Taksim'de 'Gezi davası' bahanesiyle provokatörler sokaklara dökülüp 'katil devlet' sloganları attı: 51 kişi gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala'nın da yargılandığı davada nihai karar açıklandı. Karara göre Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, 7 kişi ise 18'er yıl hapis cezası aldı.

Mahkemeden çıkan kararlar üzerine ise Türkiye'nin farklı illerindeki Gezi Parkı olaylarının destekçileri protesto için sokaklara döküldü. İstanbul'daki protestoların adresi ise Taksim Meydanı oldu.

'KATİL DEVLET' SLOGANLARI ATILDI

Bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü üyelerinden oluşan bir grup, önce basın açıklaması yaptı ardından ise 'Katil devlet hesap verecek' sloganları attı.

Güvenlik güçleri ise 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak izinsiz yürüyüş yapanlara uyarıda bulundu. Uyarılara aldırış etmeyerek slogan atmayı devam ettiren 51 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU: 51 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

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"Beyoğlu İlçemizde akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrasında grupta bulunanlardan; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanan, izinsiz toplu yürüyüş yapan, güvenlik güçlerimizin ikazlarına rağmen dağılmayarak sloganlar atan (51) şahıs yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."

GÜNDEM Gezi davasında karar açıklandı: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet

OYNAT 00:42 CHP'li Özgür Özel: Erdoğan'ı yine 'Gezi' ile yeneceğiz Gezi Parkı davasının neticelenmesinin ardından adliye önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, skandal açıklamalarını sürdürdü. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs provokasyonlarının fitilinin ateşlendiği Gezi Parkı olaylarını savunan Özel, 'Erdoğan'ı yine bir Gezi ruhu yenebilir.' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:33 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti: Ant olsun hesap verecek CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vererek tehdit etti. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, 'Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun' ifadelerini kullandı.

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