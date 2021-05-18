Tam kapanma bitti İstanbul trafiği eski haline döndü: Yoğunluk yüzde 70'i geçti

Koronavirüse salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla trafik yoğunluğu da artmaya başladı.

İBB'nin uygulamasına göre saat 15.00'ten itibaren yüzde 63 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, 17.00 sonrası yüzde 71 olarak kaydedildi.

Kentte özellikle mesai saatinin bitimiyle D100 ve TEM otoyolu ile bağlantı yollarında yoğunluk gözleniyor. TEM otoyolundaki yoğunluk Çamlıca gişelerine kadar devam ederken araç kuyruğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde uzuyor.

Kent genelindeki otobüs ve metrobüs durakları ile toplu taşıma araçlarında da yoğunluk gözleniyor.

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FOTOĞRAF 8 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıldı. Meteorolojiden yapılan açıklamada su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Uyarıda olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. Meteorolojinin uyarısının ardından Anadolu Yakası'nda özellikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar'da araçların üzeri battaniye, kilim ve bezler konularak önlem alındı. Dolu önlemi aldığını söyleyen Mustafa Türk, Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü. Bizde zarar görmesin diye battaniye ile kapattık. Bizde böyle önlem almaya çalıştık diye konuştu. Dolu uyarısı öncesi yine aynı manzara: Kilim ve battaniyeli önlem Meteoroloji'nin İstanbul için öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli yağış uyarısının ardından Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde dolu yağışı olabileceğini düşünenler araçlarının üzerine kilim, battaniye ve bezler koyarak önlem aldı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın bitmesinin üzerinde 2 gün geçerken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik devam ediyor. Tam kapanmayı memleketlerinde geçirenler dönüşte yoğunluk oluştururken bazı otobüs firmaları İstanbul için ek sefer koydu. Firmalar Ege'den gelenlerin daha fazla olduğunu belirtiyor. Kapanmayı İstanbul'da geçirenler ise memleketlerine dönmeye devam ediyor. Nurhan Baran, Gece 5'te buraya geldim, bilet bulamıyorum, bu saate kadar, İzmir'e gideceğim. Gerçekten çok kalabalık dedi. Kuşadası'na giden İsmail Özkenar, Kızımın yazlığı var, oraya gidip eksikleri tamamlayacağız. Kalabalık, bize gündüz seyahati verdiler, gece olmuyormuş 65 yaş üstü. diye konuştu. Kırklareli'nden gelen Ender Karşıt ise, yolların İstanbul'a girişte kalabalık olduğunu, İstanbul'a okul için geldiğini belirtti. Otobüs firmalarının bazıları İstanbul'a dönüş için ek sefer koymuş durumda. Otobüs firması yetkilisi Feridun Sezer, Gelen çok var, gidişler boş şu anda. Dönüş yoğunluğu var sadece. Ek seferler var, İzmir'den daha yoğun diye konuştu. Otobüs şoförü Şenol Barkın, Şu anda otogar biraz kalabalık, servisler de buradan olduğu için yoğun. Gelen yolcu çok, Bodrum'dan geldik biz. Ege'den baya yoğun yolcu var. Şu anda otobüslerimizin hemen hemen hepsi dolu dedi. Akın akın dönüyorlar: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda adım atacak yer yok Koronavirüs vakalarının artması ile uygulanmaya başlanan 17 günlük tam kapanmanın dün sabah saat 05.00 itibarıyla sonra ermişti. Kademeli normalleşme sürecinin ikinci gününde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda memleketlerine gidenlerin dönüş yoğunluğu devam ediyor. Bazı otobüs firmaları İstanbul için ek sefer koyarken, Ege'den dönüş yapanların daha yoğun olduğu belirtildi. BiP'te paylaş

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