Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kararsız muhafazakârlar' çıkışına tepki: Ayakkabı mağazası gibisiniz maşallah her numara var

Kemal Kılıçdaroğlu-Tanju Özcan
Seçim yenilgisinin ardından istifa çağrılarına maruz kalan ve ittifak ortakları ile arası bozulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, ‘kamuoyuna açık özeleştiri yapmamalarının bir eksiklik olduğunu’ söyledi.
"Eski günlere dönebiliriz diye korktular"
Özcan: Siz hiçbir zaman ulusalcı olmadınız
Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine eski CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan, şunları söyledi: