Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kararsız muhafazakârlar' çıkışına tepki: Ayakkabı mağazası gibisiniz maşallah her numara var

"Sayın Kılıçdaroğlu, ayakkabı mağazası gibisiniz maşallah, her numara var. Yeni bahane de Ulusalcılar (Türk Milliyetçileri) tekrar gelir diye ona oy vermemişler. Siz hiçbir zaman ulusalcı olmadınız, yanınızda Türk Milliyetçilerini, Atatürkçüleri barındırmadınız.