|
Gündem

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kararsız muhafazakârlar' çıkışına tepki: Ayakkabı mağazası gibisiniz maşallah her numara var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kararsız muhafazakârlar, ‘ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu’yla oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiler" açıklamasına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan, "Ayakkabı mağazası gibisiniz maşallah her numara var. Bahsettiğiniz seçmen grubu, sizin ülkeyi yönetebileceğinize inanmadığı için size oy vermedi. Yazık ettiniz ülkemizin 5 yılına daha." ifadelerini kullandı.

09:55 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu-Tanju Özcan

Kemal Kılıçdaroğlu-Tanju Özcan

Seçim yenilgisinin ardından istifa çağrılarına maruz kalan ve ittifak ortakları ile arası bozulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, ‘kamuoyuna açık özeleştiri yapmamalarının bir eksiklik olduğunu’ söyledi.

"Eski günlere dönebiliriz diye korktular"

Posta’dan Oray Çalışlar’a konuşan Kılıçdaroğlu,
“Kararsız muhafazakârlar, ‘ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu’yla oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiler”
dedi.

Özcan: Siz hiçbir zaman ulusalcı olmadınız

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine eski CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan, şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, ayakkabı mağazası gibisiniz maşallah, her numara var. Yeni bahane de Ulusalcılar (Türk Milliyetçileri) tekrar gelir diye ona oy vermemişler. Siz hiçbir zaman ulusalcı olmadınız, yanınızda Türk Milliyetçilerini, Atatürkçüleri barındırmadınız.
Bahsettiğiniz seçmen grubu, sizin ülkeyi yönetebileceğinize inanmadığı için size oy vermedi. Yazık ettiniz ülkemizin 5 yılına daha"



#Tanju Özcan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi şartları taşıya öğrencilere burs verecek