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Tarih belli oldu: Kabine Ahlat'ta toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısı 25 Ağustos'ta Ahlat'ta yapılacak.

Lokman Özdemir
16:24 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, hafta sonu devletin zirvesini Ahlat'ta ağırlayacaklarını ve bir ilk olarak Kabine Toplantısı'nın ilçede yapılacağını söyledi.


Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Ahlat Belediye Başkanı
Yavuz Gülmez
, bir ilk olarak Kabine Toplantısı'nın Ahlat'ta yapılacağını söyledi.


"Dünyanın dört bir tarafından misafirlerimiz gelecek"


Ahlat olarak etkinliklere en iyi şekilde hazırlanmak ve ilçeye gelecek misafirleri sorunsuz şekilde ağırlamak için istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiklerini belirten Gülmez,
"Kabine toplantısı inşallah 25 Ağustos'ta Ahlat'ta yapılacak. Bizler de ciddi anlamda katkı vermeliyiz. Dolayısıyla sizlerle bir toplantı yapalım, nasıl bir organize yapalım, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımızı burada en iyi şekilde nasıl ağırlayabiliriz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından misafirlerimiz gelecek, onları en iyi şekilde nasıl ağırlayabiliriz anlamında istişare yapalım ve konuşalım istedik sizlerle. Bu noktada görüş ve önerileriniz bizler için önemlidir"
dedi.



#kabine
#Ahlat
#Recep Tayyip Erdoğan
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