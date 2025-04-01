Tarihi bayramlaşma: MHP ve DEM ilk kez buluştu

Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma sürecinde dün bir ilke imza atıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” mesajı sonrasında başlayan süreç kapsamında MHP ve DEM Parti, Ankara’da ilk kez bayramlaştı. Ziyaretin MHP ayağında DEM Parti’yi, Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Güray Erdemir karşıladı. DEM Parti heyetinde ise Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkâri Milletvekili Onur Düşünmez ve Halklar İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu yer aldı. Bayramlaşmada DEM heyeti, Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.





SÜREÇ HIZLANACAK

Ziyarette MHP’li Topcu, “Sayın Genel Başkanımızın Türkiye’deki siyasi tarihi değiştiren çağrısıyla beraber çok önemli adımlar atıldı. Çok önemli bir sürece girildi. İnşallah, bu süreç de devam edecek. ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘Terörsüz Orta Doğu’ söyleminin de gerçekleşmesine yönelik olarak hızlı bir şekilde devam eden bir çaba var. Bunlarda da önemli mesafeler kat edildi. Tabii burada herhangi bir siyasi çıkar hiçbir zaman olmadı. Yani bu devletin beraberce yol yürümesi gerekiyor, ki Sayın Genel Başkanımız da ilk adımı attı. İnşallah, bu stratejinin arkasından da çok güzel şeyler gelecek’’ dedi.





YELPAZE GENİŞLEDİ

Ziyaretin ikinci ayağında DEM Parti’yi de MHP heyeti ziyaret ederek bayramlaştı. MHP heyetinde Genel Sekreter İsmet Büyükataman, MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer aldı. MHP heyetini, DEM Parti’den Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ve Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan karşıladı. Büyükataman, “Bugün bayram; dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir gün. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu bayramda Genel Başkanımızın da takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik. Kabulünüz için teşekkür ediyorum, Genel Başkanımızın da selamlarını ve bayram tebriklerini özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.





10 YIL SONRA İLK

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı’nda Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin yanı sıra DEM Parti, HÜDAPAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisi ile bayramlaştı. DEM Parti ve AK Parti arasında 10 yıl sonra ilk kez bayramlaşma ziyareti de gerçekleşti. İki siyasi parti arasında en son bayramlaşma DEM’in öncülü olan HDP arasında 2015 yılındaki Kurban Bayramı arasında yapılmıştı.





CHP’DEN BAYRAM BOYKOTU

Öte yandan bu bayramda bir ilk daha yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra siyasi partilerle bayramlaşmama kararı almıştı. Bu yıl CHP tarihinde ilk kez geleneksel bayramlaşma ziyaretlerine katılmadı.





Cumhur İttifakı çok güzel kapılar açtı

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla MHP’ye ziyarette bulundu. AK Parti heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir’den oluşan heyet ağırladı. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli’nin başkanlığındaki heyetin ziyaretinde Topcu “Cumhur İttifakı’nın ortak stratejik hareket etmesi gerçekten çok güzel kapılar açtı” dedi.





Toplum artık huzur istiyor

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Resul Kurt başkanlığındaki heyet, DEM Parti’yi ziyaret etti. Toplum tarafından huzur istendiğini belirten Kurt, “Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla Cumhurbaşkanımızın buna yoğun desteğiyle ve İmralı’nın da bu konuyla ilgili yaptığı çağrı toplum nezdinde de olumlu bir karşılık bulmuştur. Ümit ediyorum ki bu coğrafya kanla, gözyaşıyla, değil huzurla yaşayacak. Toplumun tamamında artık bir huzur isteniyor” ifadelerini kullandı.



