Tartıştığı babasını başına çekiçle vurarak ağır yaralayan oğlu tutuklandı

Diyarbakır Yenişehir'de Yusuf Bozkuç, bilinmeyen nedenle evde tartıştığı babası Mehmet Bozkuç'un başına çekiçle vurdu. Mehmet Bozkuç kanlar içinde yere yığılırken, aile fertlerinin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.