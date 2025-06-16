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Tartıştığı babasını başına çekiçle vurarak ağır yaralayan oğlu tutuklandı

Tartıştığı babasını başına çekiçle vurarak ağır yaralayan oğlu tutuklandı

16:3116/06/2025, Pazartesi
DHA
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Yusuf Bozkuç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yusuf Bozkuç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'da tartıştığı babası Mehmet Bozkuç'u (44) başına çekiçle vurarak ağır yaralayan Yusuf Bozkuç (20) tutuklandı.

Diyarbakır Yenişehir'de Yusuf Bozkuç, bilinmeyen nedenle evde tartıştığı babası Mehmet Bozkuç'un başına çekiçle vurdu. Mehmet Bozkuç kanlar içinde yere yığılırken, aile fertlerinin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baba, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.


Mehmet Bozkuç'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayın ardından gözaltına alınan Yusuf Bozkuç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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