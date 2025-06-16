Mardin'de 4 kişinin yaralandığı silahlı sopalı arsa anlaşmazlığı kavgasında 6 tutuklama

İki grup arasında arsa anlaşmazlığı yüzden çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyüp silah, sopa ve taşlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kavga cep telefonuyla görüntülendi.