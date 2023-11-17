Tasfiyeye anket bahanesi

Büyük Kurultay sonrası ağırlığını yerel seçimlere veren ve tüzük kurultayını da mayısa öteleyen CHP’de tasfiye süreci işliyor. CHP’nin yeni yönetimi, tasfiyeleri anketler üzerinden yapmayı kararlaştırdı. ‘Parti denetiminde ön seçimi mahiyeti taşıyan temayül’ adı altında ‘anket’ yapacak olan CHP yönetim, eski lider Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin, 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmesini istemiyor.

BAŞARILI GÖRÜNENLER DAHİL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üç büyük kent dışında tüm illerde adayların anketle belirlenmesi için teşkilatlarına talimat verdi. Özel, başarılı dahi olsa mevcut büyükşehir belediyeleri dahil tüm CHP’li başkanların da anketlere dahil edilmesini istedi. Özel’in bu hamlesini, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da desteklediği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Merkezi, 2019 yerel seçimlerini kazanan ve çoğu Kılıçdaroğlu destekçisi olan bazı belediye başkanlarını anketleri gerekçe ederek, aday göstermeyecek.

ADANA VE ANTALYA YERİNDE KALABİLİR

Ancak Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Bakanı Muhittin Böcek’e alternatif bulmakta zorlanan Özel-İmamoğlu yönetimi, bu iki isimle yola devam edebilir. Bu listenin il ve ilçeler bazında genişleyebileceği de gelen bilgiler arasında.

Meclis grubunda mobbing

CHP’deki değişimin ardından Kılıçdaroğlu ekibine karşı ilk olarak genel merkezde yapılan tasfiyelerin ardından yeni ekibin, yetkili eski isimlerin de görevlerinden ayrılmasını istediği iddia ediliyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen TBMM ekibindeki tek isim olan Burcu Köksal’ın istifasının istendiği kaydediliyor.

AĞABABA YA DA EMİR

CHP’de grup yönetimi seçimle belirlendiği için görevden alma gibi bir seçenek yok. Özel’in Köksal’ın görevinde kalmasını istediği ancak istifası için ekibi tarafından baskı yapıldığı ifade ediliyor. Köksal’ın istifası durumunda ise Kılıçdaroğlu ekibinin yine de aday çıkartacağı kaydediliyor. Özel’in ekibi istifa durumunda Veli Ağababa ya da Murat Emir ismini önerecek.







