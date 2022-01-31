Gündem Tavuk çiftliği kuran şarkıcı Çoşkun Sabah dolandırıldı Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir
ESKİŞEHİR

Tavuk çiftliği kuran şarkıcı Çoşkun Sabah dolandırıldı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir

Eskişehir'de ortağıyla birlikte tavuk çiftliği kuran ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, dolandırıldığını açıkladı. 69 yaşındaki şarkıcı 500 bin lira dolandırılması üzerine ortağı ile yolları ayırma kararı aldığını duyururken, "Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış" dedi.

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Tavuk çiftliği kuran şarkıcı Çoşkun Sabah dolandırıldı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir
Çoşkun Sabah.

Şarkıcı Coşkun Sabah ortağıyla birlikte, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla, 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, 15 bin tavukla yumurta üretimine başlamıştı. 69 yaşındaki şarkıcı dolandırıldığını açıkladı.

"AYLARCA ZARAR ETTİK"

Sabah, ortağı tarafından 500 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Ortağı ile yollarını ayırma kararı alan Coşkun Sabah "14 bin tavuktan aylarca zarar ettik. Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış" dedi.

"ARTIK AKILLANDIM"

Sabah "Ortağımın biletini hemen kestim. Çok şükür işleri yoluna koydum. Şimdi 14 bin tavuktan günlük ortalama 12 bin yumurta üretiyoruz. Artık bu işte daha tecrübeliyim ve akıllandım" diye konuştu.

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