Telefonuna uygulama indirdi gördüklerine inanamadı: Gelen mesajla tuzağa düştü

Yunusemre ilçesinde yaşayan İbrahim Taşdemir, cep telefonuna bir sosyal medya platformuna ait uygulamayı indirdi. Taşdemir'e site tarafından doğrulama kodu mesajı geldi. Gelen mesajların üzerinde durmayan Taşdemir, bir süre sonra uygulamaya girdiğinde hesabından sahte arsa ilanı verildiğini ve ilanla ilgilenen 36 kişiyle de arsa pazarlığı yapılarak 'Enver A.' ismiyle kapora istendiğini gördü. Taşdemir, şüpheli ya da şüpheliler hakkında polise şikayette bulundu.

Mağdur olduğunu belirten Taşdemir, "Telefonuma uygulama üzerinden SMS olarak 3 adet doğrulama kodu geldi. Ben bu doğrulama kodunu hiçbir yerde, hiçbir kimseyle paylaşmama rağmen uygulamada benim adıma arsa satışı ilanı olduğunu gördüm. Arsa satışı ilanına 36 kişi mesaj atmış, 28 kişi de favorilerine eklemiş" ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarını anlatan Taşdemir, "İlanla, arsa satışıyla hiçbir alakam yok. Şahıs, bilgi isteyenlere arsa sahibi olarak 'Enver A.' ismini ve başka bir telefon numarası vermiş. Verdiği telefon numarasını aradım, ulaşamadım. Mağdurum. Konuyla ilgim olmasa da adımla ilan açtığı için ismim dolandırıcılık olayında geçmiş oluyor. Şahıs ya da şahıslar hakkında şikayetçi oldum. Bu şahıs ya da şahısların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmelerini istiyorum. Vatandaşlarımızı da bu tür dolandırıcılar konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum. Vatandaşlarımızın bu gibi dolandırıcılarının 'kapora' yalanlarına inanmasın" diye konuştu.