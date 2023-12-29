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Telefonuna uygulama indirdi gördüklerine inanamadı: Gelen mesajla tuzağa düştü

Manisa'da 29 yaşındaki İbrahim Taşdemir, cep telefonuna indirdiği sosyal medya platformu hesabını ele geçiren, sahte ilan açıp 'arsa satışı' vaadiyle 'kapora' dolandırıcılığı yapmak isteyen kişi veya kişiler hakkında şikayette bulundu. Taşdemir, mağdur olduğunu söyleyerek, "Konuyla ilgim olmasa da adımla ilan açtığı için, ismim, dolandırıcılık olayında geçmiş oluyor" dedi.

11:14 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 11:34 - 29/12/2023 Cuma
DHA
İbrahim Taşdemir, yaşadıklarını anlattı.
İbrahim Taşdemir, yaşadıklarını anlattı.

Yunusemre ilçesinde yaşayan İbrahim Taşdemir, cep telefonuna bir sosyal medya platformuna ait uygulamayı indirdi. Taşdemir'e site tarafından doğrulama kodu mesajı geldi. Gelen mesajların üzerinde durmayan Taşdemir, bir süre sonra uygulamaya girdiğinde hesabından sahte arsa ilanı verildiğini ve ilanla ilgilenen 36 kişiyle de arsa pazarlığı yapılarak 'Enver A.' ismiyle kapora istendiğini gördü. Taşdemir, şüpheli ya da şüpheliler hakkında polise şikayette bulundu.

Mağdur olduğunu belirten Taşdemir, "Telefonuma uygulama üzerinden SMS olarak 3 adet doğrulama kodu geldi. Ben bu doğrulama kodunu hiçbir yerde, hiçbir kimseyle paylaşmama rağmen uygulamada benim adıma arsa satışı ilanı olduğunu gördüm. Arsa satışı ilanına 36 kişi mesaj atmış, 28 kişi de favorilerine eklemiş" ifadelerini kullandı.

"Adalete teslim edilmelerini istiyorum"

Yaşadıklarını anlatan Taşdemir, "İlanla, arsa satışıyla hiçbir alakam yok. Şahıs, bilgi isteyenlere arsa sahibi olarak 'Enver A.' ismini ve başka bir telefon numarası vermiş. Verdiği telefon numarasını aradım, ulaşamadım. Mağdurum. Konuyla ilgim olmasa da adımla ilan açtığı için ismim dolandırıcılık olayında geçmiş oluyor. Şahıs ya da şahıslar hakkında şikayetçi oldum. Bu şahıs ya da şahısların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmelerini istiyorum. Vatandaşlarımızı da bu tür dolandırıcılar konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum. Vatandaşlarımızın bu gibi dolandırıcılarının 'kapora' yalanlarına inanmasın" diye konuştu.

Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu: Kardeşime eş arıyorum
Dolandırıcıların yeni yöntemi ifşa oldu: Kardeşime eş arıyorum

Dolandırıcılar her gün farklı yöntem geliştirerek tuzak kuruyor. Son günlerde dolandırıcılar attıkları mesajlarla abla, abi veya kız kardeşlerine eş aradıklarını söylüyorlar. Verilen numara mesaj atanlar ya da linki tıklayanlar tuzağa düşüyor. Sosyal medyada çok kişi bu tuzağa düştüğünü belirtiyor. Uyarıda bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "İstenen amaç; tehdit, şantaj ve korkuyla para sızdırmaktır. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda bu hesabı engellemek ve hiçbir şekilde yazışma yapmamak son derece önemlidir. Zira para verseniz de bundan kurtuluşunuz yoktur" dedi.

#Manisa
#Kapora
#İbrahim Taşdemir
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