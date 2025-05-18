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Telegram'ın kurucusu Durov: Batılı bir hükümet, Romanya'da sansür talep etti

Telegram'ın kurucusu Durov: Batılı bir hükümet, Romanya'da sansür talep etti

17:5818/05/2025, Pazar
AA
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Telegram'dan sansür talep ettiler
Telegram'dan sansür talep ettiler

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi Pavel Durov, Batılı bir hükümetin, Telegram'dan Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bazı “muhafazakar isimlere” sansür uygulanmasını talep ettiğini açıkladı.

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi Pavel Durov, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


Batılı bir hükümetin Telegram'a ulaştığını belirten Durov, “Hangi ülke olduğunu tahmin edin. Bizden, bugün Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde muhafazakar isimlere sansür uygulamamızı istediler.” dedi.

Talebi hızla reddettiklerini vurgulayan Durov, “Telegram, Romen kullanıcılarının özgürlüklerini kısıtlamayacak veya siyasi kanallarını engellemeyecek. Demokrasiyi yok ederek demokrasiyi savunamazsınız.” ifadelerini kullandı.


Romanya'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başına gidiyor.



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