Teknoloji Telegram yüzlerce kullanıcı hesabını kapattı
İNTERNET

Telegram yüzlerce kullanıcı hesabını kapattı

Parler'den sonra Telegram da ABD'deki şiddet yanlısı içerikler nedeniyle birçok farklı kullanıcı hesabını kapattığını duyurdu. Şirket sahibi Pavel Durov konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Telegram
Telegram

WhatsApp'ın 4 Ocak 2021 itibariyle hayata geçirdiği yeni kullanıcı sözleşmesi, milyonlarca kişinin alternatif uygulamalara yönelmesine neden oldu. Bu noktada kullanıcıların yöneldiği uygulamalar arasında BiP, Signal ve Telegram gibi çözümler ise ilk sırada geliyor.

Telegram da ABD'de yaşanan olaylar nedeniyle birçok kullanıcının profilini kapatıyor.

Parler'den sonra Telegram'da da şiddet yanlısı gruplar kapatılıyor

Yalnızca birkaç hafta içinde milyonlarca kişinin yüklediği ve kullanmaya başladığı Telegram kısa süre önce ABD'deki siyasi protestolar nedeniyle dava edildi. Geçtiğimiz günlerde Parler uygulamasına yönelik yapılan suçlamalar son olarak Telegram kanadını da hareketlendirdi. Zira birçok farklı kullanıcı hesabı 'şiddet yanlısı' bulunduğu için kapatıldı. Üstelik aynı durum gruplar için de geçerli.

Konuyla alakalı olarak açıklama yapan Telegram kurucusu Pavel Durov şunları söyledi:

    Son birkaç haftadır ABD'de yaşanan olaylar dünya tarafından endişeyle takip ediliyor. Her türlü barışçıl tartışmaya ev sahipliği yapan Telegram, Hizmet Şartları nedeniyle şiddet yanlısı çağrıları engellemeye çalışıyor. Bu yüzden şiddet yanlısı kanallar moderatörler tarafından kapatıldı.

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