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Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 bin lira tazminat ödeyecek

Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 bin lira tazminat ödeyecek

14:5527/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'ndan 70 bin lira manevi tazminat kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'ndan 70 bin lira manevi tazminat kazandı

Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle eski Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 70 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temel Karamollaoğlu'nun 22 Şubat 2024 tarihinde bir televizyon kanalında, Sayın Cumhurbaşkanımızı, 'Rahmetli Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı' iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında, Ankara 27. Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız lehine 70 bin lira manevi tazminata hükmetti." ifadelerini kullandı.






Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Recep Tayyip Erdoğan
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