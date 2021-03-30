Gündem Temizlik işçisi bulduğu yüklü miktardaki ziynet eşyasını sahiplerine teslim etti Duyarlılığı takdir topladı
KAHRAMANMARAŞ

Temizlik işçisi bulduğu yüklü miktardaki ziynet eşyasını sahiplerine teslim etti: Duyarlılığı takdir topladı

Kahramanmaraş’ta temizlik işçisinin bulduğu yüklü miktardaki ziynet eşyası polis aracılığıyla sahiplerine teslim edildi.

Haber Merkezi İHA
Temizlik işçisi bulduğu yüklü miktardaki ziynet eşyasını sahiplerine teslim etti: Duyarlılığı takdir topladı
Metin Çayır

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Metin Çayır, İsmet Paşa Mahallesinde görev alanında temizlik çalışması yaparken bir miktar ziynet eşyası buldu. Ziynet eşyasını polise teslim eden Çayır, bu duyarlığıyla emniyet mensuplarının da takdirini topladı.


Geçtiğimiz aylarda da bir miktar para bularak sahibine teslim eden Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bu davranışıyla vatandaşa güven verdi.

İHA

Yapılan davranış nedeniyle çalışma arkadaşına teşekkür eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Bölgelerinde gösterdikleri hassasiyet ve dikkat sayesinde birçok vatandaşımızın mağduriyetinin önüne geçtiler. Ben tüm personel arkadaşlarımıza gösterdikleri bu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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