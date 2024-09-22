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Terör yuvalarına pençe

Terör yuvalarına pençe

Nur Banu Aras
04:0022/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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17-18 Eylül'de düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör yuvalarına pençe attı. 17-18 Eylül'de düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadelede yeni bir safhaya geçen Türkiye, güney sınırlarında güvenlik kilidini kapatmadan ve Irak’ın kuzeyi teröristlerden arındırılmadan mücadelesine son vermiyor. Irak hükümeti ile PKK'yı bitirme konusunda mutabık kalan Türkiye, bölgede operasyonlarını artırdı. Türkiye, Irak ve Suriye sınırı boyunca 40 kilometre derinlikte bir güvenli bölge oluşturacak. Bu kapsamda TSK'nın Irak’ın kuzeyine 17-18 Eylül'de düzenlediği hava harekatları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik, yaptığı operasyonlarda örgütün lojistik ağlarını ve mühimmatlarını da yok ediyor. Pençe-Kilit harekat bölgesindeki nokta operasyonlarla terör örgütünün mühimmat depoları yerle bir ediliyor. TSK, son olarak mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedefi imha etmişti.




#Operasyon
#Terör
#Pençe Kilit
#TSK

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