Teröristin YPG'li fotoğrafı çıktı: Albashir’in firari suç ortağı Bilal Alhac Nwas

Devlet Bahçeli: Söylenenler bir iddia yapılanlar ise bir ispattır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Bize göre Türk Milleti tarihe geçen bir kudretin adıdır, elbette bu soylu millet gerçeğinin tarih kaydını silmek, tarihi varlığına kastetmek hiç kimsenin yapabileceği veya üstesinden gelebileceği bir şey değildir. Siyaset eğer tarihe sırtını vermezse, gücünü ve güvenini milletten almazsa üreteceği yalnızca kriz ve kutuplaşma olacaktır'' dedi.