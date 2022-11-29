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İSTANBUL

Teröristin YPG'li fotoğrafı çıktı: Albashir’in firari suç ortağı Bilal Alhac Nwas

İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırı gerçekleştiren PKK’lı terörist Ahlam Albashir’in firari suç ortağı Bilal Hassan’ın gerçek adının Bilal Alhac Nwas olduğu ortaya çıktı. Emniyet, Nwas’ın PKK/YPG kamplarında çekilen ve terör örgütünün arşivine kaldırılan fotoğrafını paylaştı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Teröristin YPGli fotoğrafı çıktı: Albashir’in firari suç ortağı Bilal Alhac Nwas
Bilal Alhac Nwas

İstiklal Caddesi saldırısını gerçekleştiren PKK’lı terörist Ahlam Albashir’in firari suç ortağı Bilal Hassan’ın gerçek kimliği ve PKK’nın Suriye’deki kolu olan YPG’de faaliyet yürütürken çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yapılan terör saldırısını gerçekleştiren PKK’lı terörist Ahlam Albashir’in firari suç ortağı Bilal Hassan’ın kardeşi Ahmat Alhac Nwas’ın İstanbul’da yakalandığını duyurmuştu. Soylu, Bilal Hassan’ın terör örgütü saflarında çektirdiği fotoğraflarının ele geçirildiğini söylemişti. Soylu’nun bu açıklamasının ardından Bulgaristan’a kaçtığı belirlenen firari Bilal Hassan’ın gerçek kimliği ve fotoğrafı ortaya çıktı.

KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Bilal Hassan olarak bilinen teröristin gerçek adının Bilal Alhac Nwas olduğu ifade edildi. Emniyet, teröristin YPG’nin sözde arşiv biriminde muhafaza edilmesi için çektirdiği fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı. Bu arada Hassan’ın kardeşi Ahmad Elhac Nwas, Beyoğlu’nda gözaltına alındı. Nwas’ın Beyoğlu’nda konfeksiyon atölyesinde gözaltına alındığı öğrenildi.

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