Teröristlerle tatbikat!

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ABD ordusu ile PKK/YPG’li teröristler ortak tatbikat yaptı. Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı’da 15-17 Ağustos tarihleri arasında teröristlerle ortak tatbikat düzenledi. Kamışlı’da ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG’li teröristle yaptığı tatbikatta uçaksavarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.
ABD BAYRAĞIYLA PKK PAÇAVRASI YAN YANA
Amerikan zırhlılarında ABD bayrağı yer alırken, PKK’ya ait araçlarda terör örgütünün paçavrası sallandırıldı. ABD askerleriyle PKK’lı teröristlerin arasındaki samimiyet dikkat çekti. Daha önce de ABD askerlerinin PKK’lı teröristlerle boy boy fotoğrafları ortaya çıkmıştı. ABD, Haseke’de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki El-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG’ye askeri eğitim veriyor.