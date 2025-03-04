Terörle mücadelede taviz yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a dönük çıkışının ardından başlayan süreçte geçtiğimiz hafta yeni bir aşamaya geçildi. PKK elebaşı Öcalan’ın örgütü feshetme çağrısının ardından örgütten yapılan açıklamada “ateşkes” ilan edildi. Örgütten gelen “ateşkes” açıklaması için güvenlik kaynakları, “Ateşkes iki devlet arasında olur, örgüt bir devlet olmadığı için ateşkes bizi alakadar etmiyor” ifadelerini kullandı. Bu sürecin örgütün değil, devletin istediği şekilde yürütüleceği belirtiliyor. Örgütten ateşkes ilanı değil “lağvetme” açıklaması bekleniyor.

TERÖR GÜNDEMDEN ÇIKACAK

Bu sürecin bir önceki gibi bir ‘açılım süreci’ olmadığına özellikle dikkat çekiliyor. Dünya düzeninin yeniden kurulmaya çalışıldığı bu ortamda, bölgesinde lider olan Türkiye’nin küresel düzende de söz sahibi olmak istediği özellikle vurgulanıyor. Bölgede yaşanan sorunlar dikkate alındığında da terörü tamamen gündeminden çıkarmak için örgüte son kez çıkış yolu verildiği belirtiliyor.

YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Örgütün atacağı adımlar yakından takip edilecek. Bu süreçte operasyonlar devam edecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da son konuşmasında, “Uzattığımız elin havada bırakılması halinde demir yumruğumuzu hazır tutuyoruz. Verilen sözler tutulmaz oyalama, göz boyama isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider” ifadelerini kullanmıştı.

30 KİLOMETRENİN GÜNEYİNE İNİLECEK

Yurt içinde terörü bitiren Türkiye, sınır ötesi operasyonlara başlamış, Irak’ta 30 kilometre derinliği terör varlığından arındırarak sınırda kilidi kapatmıştı. Önümüzdeki dönemde Suriye ve Irak’taki operasyonlara hız kesmeden devam edilecek. Örgüt bu çıkış yolunu da iyi kullanmazsa “terörü ininde yok etme” politikasıyla yapılan operasyonlar artacak. Türkiye, Irak ve Suriye’de yaptığı operasyonlarda 30 kilometrelik güvenli hattın güneyine doğru inecek.







