'Tesadüf değil planlı suç'

Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yargılanan 4 kişiden 2'sinin beraati, maktulün ailesi, avukatı ve bazı çevrelerce tepki topladı. Davada 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yargılanan B.B. ve U.B'yi 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıl hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, bu cezada indirim uygulamadı. M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım'dan beraat ve tahliye kararı verdi. Minguzzi’nin Avukatı Ersan Barkın, tahliye ve beraate dair fikirlerin duygusallıkla gösterilen tepkilerden ibaret olmadığına dikkat çekerek, hukuken, sanıklar arasındaki “iştirak” iradesine dair değerlendirme yapmalarının nedeninin zaten kamuoyuna yansıyan onlarca fotoğraf olduğunu belirtti. Barkın, sanıkların Mattia Ahmet ile karşılaştıkları tüm noktalarda ve kaçışta birlikte olduklarına vurgu yaptı. Güvenlik kameralarındaki görüntüler esas alınarak hazırlanan çizimlere işaret eden Barkın, “Bu basit çizimler bile sanıkların Mattia Ahmet ile karşılaştıkları tüm noktalarda ve kaçışta birlikte olduklarını, maktul karşısında ortak irade/müşterek hakimiyet gösterdiklerini ortaya koymaktadır" dedi.

Karara ilişkin görüşlerini paylaşan Avukat Kaan Bayramzade, “Mahkeme, 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B.’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş; yaş küçüklüğü indirimiyle cezalar 24’er yıla düşürülmüştür. Bu karar, suça sürüklenen çocukların yaşını dikkate alması açısından hukuken zorunlu olsa da vicdanları tatmin eden ve nadir görülen bir uygulamadır. Ancak diğer iki çocuğun beraat ve tahliyesi kamuoyunda tartışmalara yol açmıştır. Olay yeri incelemeleri ve kamera kayıtlarına göre, ilk buluşma noktası sanıkların iddia ettiği pazar yeri değil, park yeri olup “tesadüfî karşılaşma” iddiasını geçersiz kılmaktadır. Taraflar toplam beş kez karşı karşıya gelmiş, her seferinde mağdur çevresi tarafından sarılmış; son eylemde biri saldırıyı gerçekleştirirken diğeri tekme atmış, diğer sanıklar ise güzergâhı belirleyip eylemin kolaylaşmasını sağlamıştır” ifadelerini kullandı. Hukukçu Buse Diz de "Olay sonrası delilleri ortadan kaldırmaya çalışan kişiler, ‘yardım eden’ sıfatına girmeden beraat etmiştir” görüşünü paylaştı.