Minguzzi’nin katillerine 24 yıl hapis

Mattia Ahmet Minguzzi (15) cinayeti davasında karar açıklandı. Mahkeme B.B (15) ve U.B.’ye (15) en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verdi. İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak günü kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde bıçaklı saldırıya uğrayan ve 9 Şubat’ta hayatını kaybeden Minguzzi’nin davasında dün 6. duruşma gerçekleştirildi. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu olan suça sürüklenen U.B, B.B, M.A.D. ile A.Ö, SEGBİS'le bağlandı. Duruşmada maktulün annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Yasemin Akıncılar Minguzzi

EN ÜST SINIRDAN

Davayı karara bağlayan heyet, suça sürüklenen B.B. ve U.B.'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandırdı. Cezada indirim uygulamayan heyet, B.B. ve U.B.'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, M.A.D. ve A.Ö.'yi ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraatlerini kararlaştırıp, tahliye etti.

KABUL EDİLEMEZ

Karara Mattia’nın ailesi ve avukatı tepki gösterdi. Anne Minguzzi, “Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum” dedi. Baba Minguzzi ise 2 sanığın serbest bırakılmasının yanlış bir karar olduğunu ifade ederek, bu kararın hakaret olduğunu savundu. İki sanığın eylemin içinde oldukları çok açık olmasına rağmen delil yetersizliğinden beraat kararı verilerek tahliye edildiğini söyleyen Avukat Ersan Barkın ise, “Üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Verilen karar bu haliyle kabul edilebilir bir karar değil” dedi.

Mattia Ahmet Minguzzi

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise mahkemenin verdiği karara itiraz etti. Açıklamada suça sürüklenen B.B. ve U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandırıldığı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildiği belirtildi. Diğer suça sürüklenen A.Ö. ve M.A.D.'nin ise beraat ve tahliyelerine karar verildiği kaydedilen açıklamada, savcılığın mütalaasına aykırı çıkan hususlara ilişkin kanun yollarına başvurulacağı ifade edildi.







