Tesettür giyimde IBAN dolandırıcılığı: Hırsızlar vurgun yaptı binlerce kişi mağdur oldu

İnternet dolandırıcılarının hedefinde bu kez, tesettür giyim müşterileri ve elektronik sigara kullanıcıları var. Binlerce kişi, yaklaşık 15 Instagram hesabı ve internet sitesi üzerinden yaptığı alışverişe dair ürünlerin kendisine ulaşmadığını ve ödeme yaptıkları andan itibaren karşılarında hiçbir muhatap bulamadıklarını söyledi.





Mağdurların hepsi, ödemelerini IBAN yolu ile dolandırıcıların banka hesaplarına ilettiklerini ve hesap isminin ‘Ogy Elektronik İletişim Perakende Gıda’ olduğunu bildirdi.









Bir değil iki değil yaklaşık 15 hesap ve site





Aynı hesap ismine ödeme yapan kullanıcıların, sözde alışveriş yaptıkları internet siteleri ve Instagram hesapları şu şekilde:





‘Moda Ecre, Moda Masiva, Moda Halem, Ell Moda, Moda Bross, Puffsepet.com, Moda Alina, Butik Aslisah, We Rona Fashion, Thinwaist_fashion, Mrabilis_moda, Moda Hüsna...’









Kimi vatandaşlar, ödeme yapmalarına rağmen “iletilen kodu yanlış girdiniz, tutarı bir kez daha yönlendirin” sözlerine inanarak, aynı ‘hayali’ ürüne 2-3 kez parasını kaptırdı.









Şikayetvar.com sayfasına yazarak seslerini duyurmaya çalışan mağdurlardan biri, ‘Moda Halem’ Instagram hesabı tarafından nasıl dolandırıldığını anlattı:





“Modahalem Instagram sayfasından bir elbise sipariş ettim. Bin 500 lira gönderdim, kodu yanlış girdiğimi söyleyip tekrar 2 bin 500 lira atmamı ve 5 dakika içerisinde 2 bin 500 lira iade edileceğini söylediler ama daha sonra tekrar istediler iade yapabilmeleri için tekrar 5 bin lira attım daha sonra engellediler. Toplamda 9 bin lira paramı aldılar. Hakkımı helal etmiyorum. Şikayet edeceğim. Ogy Grup Elektronik İletişim Perakende Gıda Sanati ve Ticaret Limited Şirketi”





Denetimler yeterli değil mi?

Geçtiğimiz aylarda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi müfettişlerinin şikayetler üzerine harekete geçmesiyle, kart ile ödeme almak yerine IBAN’a havale isteyen işletmeleri takip ettiği açıklanmasına rağmen, binlerce kişiden IBAN yolu ile ödeme alan hırsızlar milyonlarca lira vurgun yaptı.





Mağdur olan vatandaşların kimi savcılığa suç duyurusunda bulunurken kimi ise Ticaret Bakanlığı’na başvurdu.



































