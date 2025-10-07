Yeni Şafak
Trabzon Valiliği’nden denizdeki patlama ile ilgili açıklama

Trabzon Valiliği’nden denizdeki patlama ile ilgili açıklama

17:537/10/2025, Salı
Trabzon'da denizde bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi
Trabzon'da denizde bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi

Trabzon Valiliği Trabzon’un Ortahisar ilçesi açıklarında bugün saat 16.45 sıralarında yaşanan patlama ile ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı saat 16.45 itibarıyla bulunduğu yerde SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir" denildi.

Ortahisar ilçesinin yaklaşık 1 mil açığında bugün saat 16.45 sıralarında denizde bir patlama meydana geldi. İlçe merkezinin bir çok noktasından duyulan ve görülen patlama büyük paniğe neden olurken, denizde patlamanın olduğu bölgede ve çevresinde hiçbir deniz aracının olmadığı gözlendi.

Öte yandan patlama ile ilgili Trabzon Valiliği de bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı saat 16.45 itibarıyla bulunduğu yerde SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir" denildi.



#Trabzon
#deniz
#patlama
