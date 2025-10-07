Trabzon Valiliği’nden denizdeki patlama ile ilgili açıklama

Ortahisar ilçesinin yaklaşık 1 mil açığında bugün saat 16.45 sıralarında denizde bir patlama meydana geldi. İlçe merkezinin bir çok noktasından duyulan ve görülen patlama büyük paniğe neden olurken, denizde patlamanın olduğu bölgede ve çevresinde hiçbir deniz aracının olmadığı gözlendi.