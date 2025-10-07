Trabzon açıklarında denizde patlama

Ortahisar ilçesinin yaklaşık 1 mil açığında bugün saat 16.50 sıralarında denizde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İlçe merkezinin bir çok noktasından duyulan ve görülen patlama büyük paniğe neden olurken, patlama ile ilgili inceleme başlatıldı.





Öte yandan geçtiğimiz hafta 30 Eylül 2025 tarihinde Çarşıbaşı ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından fark edilen Ukrayna menşeili insansız deniz aracı Yoroz Limanı’na getirilerek askeri personel tarafından açıkta kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Bölgedeki bu tür tehditler ilk kez yaşanmazken, 21 Şubat 2024’te Akçaabat açıklarında bulunan ters dönmüş teknede bomba şüphesi üzerine Sahil Güvenlik devreye girmiş, SAS komandoları dalış yaparak şüpheli cismi fünye ile imha etmişti. Bu sabah ise Artvin’in Hopa ilçesi açıklarında denizde yine Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde geçtiğimiz hafta bulunan insansız deniz aracına benzer bir insansız deniz aracına rastlayan balıkçılar yetkililere haber verdi. Artvin’deki gelişmenin hemen ardından bugün de Trabzon açıklarında denizde bir patlama yaşandı.





Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan mayınlar, insansız araçlar ve patlayıcı yüklü cisimler dalgalarla sürüklenerek bölge kıyılarına ulaşabiliyor. Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında zaman zaman imha edilen bu cisimler, sadece deniz güvenliği için değil, balıkçılık faaliyetleri ve sivil yaşam için de ciddi bir tehdit oluşturuyor.







