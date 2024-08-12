Trafik kazasında uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti!

AFAD'tan yapılan bilgilendirmeye göre, Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde, Jandarma Uzman Çavuş Seyit Ali Tunç (33) idaresindeki 65 ACJ 533 otomobil, bilinmeyen nedenle yol kenarındaki bariyere çarptı.