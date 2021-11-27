Trafik kazasında vefat eden Baykar mühendisinin 'Erbakan' hayali: Gösterdiği yoldan yürümek için buradayız

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan dört kişi hayatını kaybetti.

Kazada vefat edenlerden birinin İHA ve SİHA’ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar’ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi olduğu ortaya çıktı.

Kazada Kesekçi ile birlikte hayatını kaybeden diğer 3 kişinin de İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü olarak kentteki bir programa katılmak için İstanbul’dan yola çıktıkları belirlendi.

Selçuk Bayraktar, Keseci için sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak başsağlığı diledi.

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"BÜYÜYÜNCE ERBAKAN OLACAĞIM"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran gelişme sonrası, Kesekçi'nin bir paylaşımı gündem oldu.

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Kesekçi'ye ait Facebook hesabından 27 Şubat 2016 tarihinde yapılan paylaşımda, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın izinden gitmek için İstanbul Teknik Üniversitesi'ni tercih ettiği ve onun gibi Türkiye'ye hizmet edebilme hayalinin olduğu görüldü.

Kesekçi'nin bahse konu olan paylaşımındaki o ifadeleri şöyle:

"İlk dava hayalimdi “Büyüyünce Erbakan olacağım”. Onun hayaliyle koşa koşa geldim İTÜ’ye. Soranlara “Erbakan’ın okulunda okuyorum” diyorum. Çünkü bu okuldaki gayemiz uçak mühendisi, makine mühendisi olma gayesi değil aksine Erbakan olma gayesidir. İslam’a böyle hizmet edilir diye gösteren zat-ı muhteremin gösterdiği yoldan yürümek için buralardayız. Parası, malı, mülkü, makamı batsın. Vatanımıza, milletimize, dinimize hem mühendis hem lider hem de savunan adam olan olan Erbakan gibi hizmet edebilmek duası ile."