Gündem Trafik kazasında vefat eden Baykar mühendisinin Erbakan hayali Gösterdiği yoldan yürümek için buradayız
BURSA

Trafik kazasında vefat eden Baykar mühendisinin 'Erbakan' hayali: Gösterdiği yoldan yürümek için buradayız

Bugün Bursa'da meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybeden Baykar Savunma uçak mühendisi Tarık Kesekçi'nin beş sene önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu. Kesekçi'nin, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın izinden gitmek için İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okumayı tercih ettiği ve "Büyüyünce Erbakan olacağım" ifadeleriyle hayalini arkadaşlarıyla paylaştığı gönderi, binlerce kez paylaşıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trafik kazasında vefat eden Baykar mühendisi Tarık Kesekçinin paylaşımı gündem oldu: Büyüyünce Erbakan olacağım
Tarık Kesekçi - Selçuk Bayraktar

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan dört kişi hayatını kaybetti.

Kazada vefat edenlerden birinin İHA ve SİHA’ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar’ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi olduğu ortaya çıktı.

Kazada Kesekçi ile birlikte hayatını kaybeden diğer 3 kişinin de İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü olarak kentteki bir programa katılmak için İstanbul’dan yola çıktıkları belirlendi.

Selçuk Bayraktar, Keseci için sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak başsağlığı diledi.

Baykar’ın acı kaybı: İHA ve SİHA'ların yapımında yer alan genç mühendis kazada hayatını kaybetti
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"BÜYÜYÜNCE ERBAKAN OLACAĞIM"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran gelişme sonrası, Kesekçi'nin bir paylaşımı gündem oldu.

Kesekçi'ye ait Facebook hesabından 27 Şubat 2016 tarihinde yapılan paylaşımda, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın izinden gitmek için İstanbul Teknik Üniversitesi'ni tercih ettiği ve onun gibi Türkiye'ye hizmet edebilme hayalinin olduğu görüldü.

Kesekçi'nin bahse konu olan paylaşımındaki o ifadeleri şöyle:

  • "İlk dava hayalimdi “Büyüyünce Erbakan olacağım”. Onun hayaliyle koşa koşa geldim İTÜ’ye. Soranlara “Erbakan’ın okulunda okuyorum” diyorum. Çünkü bu okuldaki gayemiz uçak mühendisi, makine mühendisi olma gayesi değil aksine Erbakan olma gayesidir. İslam’a böyle hizmet edilir diye gösteren zat-ı muhteremin gösterdiği yoldan yürümek için buralardayız. Parası, malı, mülkü, makamı batsın. Vatanımıza, milletimize, dinimize hem mühendis hem lider hem de savunan adam olan olan Erbakan gibi hizmet edebilmek duası ile."

BAYKAR elim kaza sonucu hayatını kaybeden Tarık Kesekçi için duygusal bir klip yayınladı
OYNAT 02:06
BAYKAR elim kaza sonucu hayatını kaybeden Tarık Kesekçi için duygusal bir klip yayınladı
Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi olduğu belirtildi.

BAYKAR resmi Twitter hesabından yapılan duygusal paylaşımda, 'Milli Teknoloji Hamlesi idealinin genç mühendislerinden, değerli dava arkadaşımız Tarık Kesekçi'yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve ekibimize başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun...' denildi.

Selçuk Bayraktar ise yaptığı paylaşımda, 'Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, T3Vakfı'mızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk'a yürüdü.

AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim...' ifadelerine yer verdi.

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