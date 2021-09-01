TRT 'İzmir Marşı' sevincini yayınlamadı yalanı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, Polonya’yı 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Milli takımın maçın ardından İzmir Marşı'yla kutlama yapması üzerinden, yeni bir sosyal medya yalanı dolaşıma sokuldu.

SON YALAN TRT ÜZERİNDEN

Bazı muhalif medya organları, sosyal medya kullanıcıları ve İYİ Partili vekiller, milli takımın İzmir Marşı ile zafer sevincini yaşadığı anların TRT tarafından yayınlanmadığı yalanını dolaşıma soktu. Maç Bulgaristan'da oynandığı için yayıncı kuruluş TRT değil. TRT, Bulgaristan'daki yayın kuruluşundan verilen görüntüleri ekranlara yansıtıyor.

TRT'NİN ÖZEL ÇEKİMİNİ KULLANDILAR

Buna rağmen yalanı servis eden medya kuruluşları, üstüne TRT'nin Instagram hesabından yayımladığı özel çekim o görüntüleri, TRT'nin hesabından alıp 'TRT'nin yayımlamadığını biz paylaşıyoruz' diyerek paylaştı. TRT, söz konusu iddiaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı tarafından kaleme alınan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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YAYIN BULGARİSTAN'DAN SERVİS EDİLİYOR

TRT'nin İzmir Marşını sansürlediği şeklinde mesnetsiz iddialarla, hatta bilinçli bir körlükle gölge düşürmeye çalışanları kınıyorum. Türkiye-Polonya maçı Bulgaristan'da oynandığı için bu maçın resmi yayıncısı olarak Bulgaristan'daki yayın kuruluşundan verilen görüntüler TRT'ye iletilmiş ve herhangi bir kesintiye uğramadan TRT ekranlarına yansıtılmıştır. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yayın formatı gereği her maç sonrası olduğu gibi Türkiye-Polonya maçı sonrasında da yayıncı kuruluş ekrana maça ilişkin detaylı grafikleri yansıtmıştır. Grafiklerin ekrana getirilmesi sırasında İzmir Marşı da alt ses olarak ekrana yansımıştır.

ETKİLEŞİM HEVESİNE HAPSOLMANIN FAYDASI YOK

TRT'yi sansürcülükle suçlayıp, haksız ithamda bulunanların büyük bir kısmı yayıncılık dünyasında yer almakta ve bu görüntülerin Bulgaristan yayıncı kuruluşundan geldiğini adı gibi bilmektedir. Eğer çalıştığı alanla ilgili bir cahillik söz konusu değilse, bu tavır kutuplaşmadan beslenen habis bir ruha işaret etmektedir. Toplumun sinir uçları ile oynayarak, sosyal medyada etkileşim hevesine hapsolmanın kimseye faydası yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerlerimiz hepimizin ortak paydasıdır ve kimsenin tekelinde değildir. Millilerimizin başarılarını TRT ekranlarından yayınlamaya ve hep birlikte ortak sevinç paydasında buluşmaya devam edeceğiz.

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