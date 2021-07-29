Sosyal medya yalanlarında bugün: Tecavüze uğradığını söyleyen Ecem Güçlük'ün erkek olduğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter'da, Ecem Güçlük isimli bir hesaptan, İstanbul Sarıyer'de tecavüze uğradığına dair bir dizi paylaşımda bulunuldu.

'TECAVÜZCÜ SERBEST' YALANI

Ecem Güçlük, yaptığı paylaşımda 22 yaşında olduğunu, İstanbul Sarıyer'de 3 yıl önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını, 3 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini ancak şahısların serbest bırakıldığını öne sürdü ve iddia ettiği süreci anlattı.

HESABIN KULLANCISI ERKEK ÇIKTI

Yapılan incelemelerde Sarıyer'de tecavüze uğradığını söyleyen Ecem Güçlük'ün erkek olduğu tespit edildi. Paylaşımların yapıldığı hesabın tweetlerden 2-3 gün önce açıldığı ve kullanıcısının gerçekte Emre D. adlı kişi olduğu öğrenildi.

GERÇEKTE BÖYLE BİR KİŞİ YOK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bu isimde bir kadına ait herhangi bir davanın olmadığını tespit ettiklerini açıkladı. Altun, "Ne bu isimde bir kişi vardı ne de iddia edildiği gibi bir olay yaşanmıştı. Sosyal medyadaki bu yalan terörüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı yalan haberden korumak için gerekenleri yapıyoruz. Amacımız sosyal medyadaki dezenformasyonların her türlü belasını bertaraf etmek" dedi.

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