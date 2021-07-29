Hayat Sosyal medya yalanlarında bugün Tecavüze uğradığını söyleyen Ecem Güçlükün erkek olduğu ortaya çıktı
AKTÜEL

Sosyal medya yalanlarında bugün: Tecavüze uğradığını söyleyen Ecem Güçlük'ün erkek olduğu ortaya çıktı

Sosyal medya üzerinden yalanlarla oluşturulmak istenen olumsuz algıya her gün bir yenisi ekleniyor. Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla İstanbul Sarıyer'de tecavüze uğradığını söyleyen Ecem Güçlük'ün erkek olduğu ortaya çıktı. Paylaşımların yapıldığı hesabın Emre D. isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bu isimde bir kadına ait herhangi bir davanın olmadığını tespit ettiklerini ve böyle birisinin bulunmadığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal medya yalanlarında bugün: Tecavüze uğradığını söyleyen Ecem Güçlükün erkek olduğu ortaya çıktı
Ecem Güçlük isimli hesabın paylaşımı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter'da, Ecem Güçlük isimli bir hesaptan, İstanbul Sarıyer'de tecavüze uğradığına dair bir dizi paylaşımda bulunuldu.

'TECAVÜZCÜ SERBEST' YALANI

Ecem Güçlük, yaptığı paylaşımda 22 yaşında olduğunu, İstanbul Sarıyer'de 3 yıl önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını, 3 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini ancak şahısların serbest bırakıldığını öne sürdü ve iddia ettiği süreci anlattı.

HESABIN KULLANCISI ERKEK ÇIKTI

Yapılan incelemelerde Sarıyer'de tecavüze uğradığını söyleyen Ecem Güçlük'ün erkek olduğu tespit edildi. Paylaşımların yapıldığı hesabın tweetlerden 2-3 gün önce açıldığı ve kullanıcısının gerçekte Emre D. adlı kişi olduğu öğrenildi.

GERÇEKTE BÖYLE BİR KİŞİ YOK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bu isimde bir kadına ait herhangi bir davanın olmadığını tespit ettiklerini açıkladı. Altun, "Ne bu isimde bir kişi vardı ne de iddia edildiği gibi bir olay yaşanmıştı. Sosyal medyadaki bu yalan terörüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı yalan haberden korumak için gerekenleri yapıyoruz. Amacımız sosyal medyadaki dezenformasyonların her türlü belasını bertaraf etmek" dedi.

Sosyal medyada yeni provokasyon: Suriyelilerin “Gitmiyoruz mitingi” düzenleyeceği yalanı ortaya atıldı
GÜNDEM
Sosyal medyada yeni provokasyon: Suriyelilerin “Gitmiyoruz mitingi” düzenleyeceği yalanı ortaya atıldı

Halkın Sesi TV’nin bir kişiyi hem Türk hem Suriyeli olarak konuşturduğu provokasyonu yeniden paylaşıldı
GÜNDEM
Halkın Sesi TV’nin bir kişiyi hem Türk hem Suriyeli olarak konuşturduğu provokasyonu yeniden paylaşıldı

Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti
GÜNDEM
Sözcü'den YKS öncesi algı operasyonu: Katar'la imzalanan askeri protokolü 'sınavsız üniversite' yalanıyla servis etti

Sosyal medya yalanlarında bugün: Diyanet kıble uzmanı alacak
GÜNDEM
Sosyal medya yalanlarında bugün: Diyanet kıble uzmanı alacak

Çağın hastalığı: Yalan haber
OYNAT 04:11
Çağın hastalığı: Yalan haber
Her gün gerek sosyal medya, gerekse geleneksel medyada karşımıza onlarca haber çıkıyor.
Peki bu haberlerin doğru olup olmadığını nasıl anlarız?
Yalan haber nasıl, hangi amaç ve düşünceyle yayılır?
Abone Ol Google News
Esed Dera’da baskına uğradı

Esed Dera’da baskına uğradı

Yetmiş rejim askeri esir alındı.
Hukukla çözülmezmiş

Hukukla çözülmezmiş

​KHK'lıları yeniden yargılama teminatı veren CHP formülü de açıkladı.
Ormanları kim yakıyor

Ormanları kim yakıyor

​Türkiye'de son iki günde 13 şehirde toplam 50 orman yangını çıktı.
Afgan göçüne <br>karşı 3 önlem

Afgan göçüne
karşı 3 önlem

Sınırlardaki tedbirler güçlendiriliyor.
Said terör estiriyor

Said terör estiriyor

Tunus'ta darbeciler Başbakan'ı darp etmiş.
Yine ensar olalım

Yine ensar olalım

Son yüzyıllarda 'mültecilik-göç', büyük bir acıdan kaçışı simgeliyor.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Nöbette zafer halayı

Nöbette zafer halayı

​Dağları deldim evladımı aldım.
Böyle devam

Böyle devam

Bir günde 1 milyon 336 bin kişi aşı oldu.
Kapanma tehlikesi olmasın

Kapanma tehlikesi olmasın

​Aşılama dış ticarete hız kazandırır.
Buse Naz çeyrek finalde

Buse Naz çeyrek finalde

​Pazar günü Taylandlı rakibini yenerse madalyayı garantileyecek.
Alkışlarla uğurlandı

Alkışlarla uğurlandı

Sel ve heyelan felaketinde vatandaşın yanında olan Mehmetçik, takdir topladı.
Fidan bağışına davet etti

Fidan bağışına davet etti

​Osman Nuri Kabaktepe'den orman yangınlarına karşı anlamlı çağrı.
Devlet seferber oldu

Devlet seferber oldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesindeki bakanlarla görüştü.

​Bakan Pakdemirli: 42 yangın kontrol altında, 21 yangın devam ediyor.

Darbeci Sisi'nin mahkemeleri 24 İhvan mensubuna idam cezası verdi
Dünya

Darbeci Sisi'nin mahkemeleri 24 İhvan mensubuna idam cezası verdi

Mısır'da darbeci Sisi'nin mahkemelerinden yine idam kararı çıktı. İki ayrı davada yargılanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 24 kişi hakkında idam kararı verildi.
ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi
Gündem

ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla amansız mücadele sürüyor. Yangını söndürmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla tüm imkanlar seferber edilirken, provokatörler bir kez daha sahne aldı. Alevlere müdahale sırasında neden uçak kullanılmadığına ilişkin manipülasyon dolu paylaşım ve haberlere ilişkin Orman Fakülteliler Derneğinden (ORFAMDER) yapılan açıklamada, helikopter kullanımının öne çıkan nedenleri sıralandı. Buna göre, Türk Hava Kurumuna (THK) ait uçakların bir saatte yalnızca 8 ton su atabildiği vurgulanırken, helikopterlerin ise aynı sürede 20 ton su atabildiği ifade edildi. Ayrıca, THK uçaklarında ton başına maliyet 8 bin 900 lira olurken, helikopterlerde ise bu rakam bin 300 liraya düşüyor. İşte "Orman yangınlarına müdahalede neden helikopterler kullanılıyor" eleştirilerine ilişkin yapılan açıklamanın detayları...
Alinur Aktaş'tan yangında eşyaları yandığı için ağlayan kadına yardım eli
Gündem

Alinur Aktaş'tan yangında eşyaları yandığı için ağlayan kadına yardım eli

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangında eşyalarının yandığını görünce telefonda konuştuğu kişiye feryat eden kadına yardım edeceklerini duyurdu. Aktaş yaptığı paylaşımda, "Kaybettiğin çeyizlerinin yerine yenilerini biz koyacağız. Yeter ki sizin canınız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.