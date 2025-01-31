TSE 'gaz yakan cihazlar' için vatandaşları uyardı: Bu işaretleri kontrol edin

Avrupa Birliği üye ülkeleri içerisinde uygulanan 'Yeni Yaklaşım Direktifleri' doğrultusunda hazırlanan "Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği” ile ticari ve ev tipi pişirme cihazları, kombiler ve kazanlar gibi çok sık kullanılan ürünlerin; tasarım aşamasından üretim ve dağıtım süreçlerine kadar tüm aşamalar denetleniyor. Yetkililer, TSE Uygunluk Belgesi'nin, bir ürünün belirli Türk standartlarına uygun olduğunu kanıtlayan en önemli belgelerden biri olduğunun altını çizdi. Bu belge yalnızca, tüm standartları karşılayan firmalara veriliyor. TSE yetkilileri, gaz yakan cihazların yalnızca kullanıcıların değil, çevrenin güvenliği açısından da kritik olduğunu vurguladı. Vatandaşların, cihaz alırken mutlaka 'CE' ve 'TSE' işaretlerini kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı.