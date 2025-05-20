TÜGVA'dan YTÜ'deki sahipsiz köpek saldırılarına ilişkin açıklama

Dünya Sağlık Örgütü’nün de altını çizdiği gibi, kamusal alanlarda başıboş hayvanların kontrolsüz şekilde bulunması, ciddi bir kamu sağlığı sorunudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya dikkat çekerek, sorumluluklarını yerine getirmeyen kurumlara yönelik daha zorlayıcı adımların atılacağını ifade etmiştir. TÜGVA Üniversite Koordinatörlüğü olarak başta belediyeler olmak üzere tüm yetkilileri ivedilikle harekete geçmeye çağırıyoruz.