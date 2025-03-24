Tüm seçenekler masada

Genel Başkan Özgür Özel’in “Kayyum ihtimali ortadan kalktı” demesine karşın kayyuma ilişkin gelişmeler parti yönetiminin toplantısında öncelikli başlıklardan biri. Partiye kayyum atanırsa, eylemler ve Saraçhane’deki devam edecek.

Kayyum atanması durumunda kurultay tarihi ileriye alınacak. Özel’in pazartesi ya da salı resmi adaylık başvurusunu yapması bekleniyor. Adli makamların mercek altına aldığı İstanbul İl Kongresi de Özel ve yönetiminin gündeminde. Sürecin nasıl yönetileceği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararına göre şekillenecek.