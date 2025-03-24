Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Tüm seçenekler masada

Tüm seçenekler masada

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0024/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel.
Özgür Özel.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, CHP yeni rotasını bugün İstanbul’da belirleyecek.

Genel Başkan Özgür Özel’in “Kayyum ihtimali ortadan kalktı” demesine karşın kayyuma ilişkin gelişmeler parti yönetiminin toplantısında öncelikli başlıklardan biri. Partiye kayyum atanırsa, eylemler ve Saraçhane’deki devam edecek.

İSTANBUL KONGRESİ SAVCILIĞA BAĞLI

Kayyum atanması durumunda kurultay tarihi ileriye alınacak. Özel’in pazartesi ya da salı resmi adaylık başvurusunu yapması bekleniyor. Adli makamların mercek altına aldığı İstanbul İl Kongresi de Özel ve yönetiminin gündeminde. Sürecin nasıl yönetileceği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararına göre şekillenecek.



#CHP
#Siyaset
#Özgür Özel

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 24 Mart 2025: İstanbul'da sahur saat kaçta? İstanbul İmsakiyesi