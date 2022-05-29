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İSTANBUL

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Kurul Toplantısı 10 Haziran'da yapılacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) “6. Olağan Genel Kurul Toplantısı”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, 10 Haziran 2022 Cuma günü Üsküdar'da bulunan Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Kurul Toplantısı 10 Haziranda yapılacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
Arşiv - Türk Dünyası Belediyeler Birliği “6. Olağan Genel Kurul Toplantısı” 10 Haziran'da yapılacak.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) '6. Olağan Genel Kurul Toplantısı' 10 Haziran'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı toplantı Üsküdar'da bulunan Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

BALKANLARDAN KAFKASYA VE ORTA ASYA'YA UZANIYOR

Türk dili ve lehçelerini konuşan ülkelerin devlet başkanları, 2000 yılı Azerbaycan zirvesinde ülkelerarası karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili alınan kararların 10. Maddesinde 'Yerel yönetimler arasında işbirliğinin geliştirilmesi' kararını aldı. Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk dili ve lehçelerinin konuşulduğu ülkeler, bölgeler ve buralarla coğrafi, tarihi, kültürel ortaklıkları bulunan yerlerdeki kent ve kent yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla 12 Kasım 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. Merkezi İstanbul'da bulunan birliğin yönetim kurulunda 11 ülke temsil ediliyor.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), 30 farklı ülkeden bin 200’e yakın üye belediyesi ile Balkanlardan Kafkasya ve Orta Asya’ya uzanan coğrafi alanda dost ve kardeş ülkelerde yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik çeşitli program ve projeler projeler yürütüyor.


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