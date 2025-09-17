Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türk Hava Yollarının İstanbul-Sevilla seferleri başladı

Türk Hava Yollarının İstanbul-Sevilla seferleri başladı

15:0017/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
THY İspanya’da Sevilla uçuşlarına başladı
THY İspanya’da Sevilla uçuşlarına başladı

Türk Hava Yolları (THY) uçuş ağına İspanya’da 6’ncı uçuş noktası olan Sevilla kentine seferlere başladı.

İspanya’da Barcelona, Madrid, Valensiya, Malaga ve Bilbao’ya uçuşlar gerçekleştiren THY, ülkenin önemli turizm noktalarından biri olan Sevilla’ya ilk uçuşunu bugün gerçekleştirdi.

Haftanın 7 günü gerçekleştirilecek Sevilla uçuşlarında yolcular Sevilla’ya 180 USD’den; Sevilla’dan İstanbul’a ise 148 EURO’dan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Uçuşlarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat,
“Hava Yolları olarak, İspanya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Sevilla hattımızın açılışıyla misafirlerimize yeni bir seyahat noktası sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevilla uçuşlarımızın turizm ve iş dünyası için yeni fırsatlar getireceğine inanıyoruz. Bölgede artış gösteren güçlü yatırımlar sayesinde kıtadaki turizm ve ticaret kabiliyetinin daha da gelişeceğini öngörüyoruz. Farklı kültürleri ve coğrafyaları birbirine bağlamaya devam edeceğiz’’
dedi.



#THY
#Sevilla
#İspanya
#uçuş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU SON GELİŞMELER: Yeni teklif iddası geldi: Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne kadar, ödeme tarih duyurusu geldi mi?