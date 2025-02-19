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Türkiye 73 yıldır NATO'ya güç katıyor

Türkiye 73 yıldır NATO'ya güç katıyor

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0019/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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NATO'ya, 1952'de katılan Türkiye geçen 73 yılda ittifaka en çok katkı sağlayan üyelerden oldu.

Türkiye'nin üyeliği, NATO'nun askeri bakımdan güney kanadında hava, kara ve deniz imkanları, güçlü silahlı kuvvetleriyle güvenilir bir müttefik kazanması olarak değerlendiriliyor. Ortadoğu, özellikle de Irak ve Suriye’deki gelişmeler, NATO’nun bölgedeki varlığını güçlendirmesi açısından Türkiye’yi vazgeçilmez bir aktör yapıyor. NATO harekat ve misyonlarına destek veren ve bu katkıları ile NATO’ya en çok katkı veren ilk beş ülke arasında yer alıyor. Türkiye, NATO’nun ana tehditlerden birisi olarak belirlediği terörizmle mücadele kapsamında DEAŞ, El-Kaide, PKK/YPG ve FETÖ başta olmak üzere, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle kararlılıkla mücadele ediyor. Türkiye, Irak güvenlik kuvvetlerine danışmanlık ve eğitim maksadıyla, 2018 yılında başlatılan NATO Irak Misyonuna da en fazla personel desteği sağlayan ülkelerden. 2024 yılı tahmini savunma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 2,09'la Türkiye, bu hedefi başaran 23 NATO ülkesinden biri.




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#Türkiye
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