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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Rutte 'Ukrayna-Rusya savaşını' görüştü: Adil ve kalıcı barış mümkün

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Rutte 'Ukrayna-Rusya savaşını' görüştü: Adil ve kalıcı barış mümkün

18:4318/02/2025, Salı
G: 18/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.
NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını söyledi. Savaşan taraflar dahil birçok lider ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile temaslar gerçekleştirdiğini vurgulan Erdoğan, adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. "Barışın kaybedeni olmaz." diyen Erdoğan, "Şu anda tüm dünya Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşta artık barışı bekliyor" dedi.

Bu görüşme akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

"Adil ve kalıcı barış mümkün"

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını, savaşan taraflar dahil birçok lider ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile temaslar gerçekleştirdiğini, adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını, savaşan taraflar dahil birçok lider ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile temaslar gerçekleştirdiğini, adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada savaşların sona ermesi için gayret gösterdiğini, uluslararası toplumun savaşları durdurmak ve barış inşası için Türkiye’nin çabalarına katkıda bulunmasının önemli olduğunu belirtti."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Mark Rutte
#Ukrayna
#NATO

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