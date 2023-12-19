|
Gündem

Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri: Terörle mücadele dahil birçok alanda iş birliği sağlanacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Irak heyetlerinin bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak maksadıyla gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin detayları açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in katıldığı görüşmenin sonuç bildirgesinde, terör örgütü PKK'nın oluşturduğu tehditlere karşı mücadele, Kalkınma Yolu Projesi'nin bir an evvel hayata geçirilmesi ve ticaret, yatırım, ulaştırma, altyapı gibi iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.

23:03 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 23:05 - 19/12/2023 Salı
AA
Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile iki ülkenin üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin Ankara'daki görüşmeleri sonrasında ortak sonuç bildirisi yayımlandı.

"Terörle mücadele, güvenlik ve su alanları..."

Görüşmede iki ülke heyetlerinin terörle mücadele, güvenlik ve su alanları başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda kapsamlı istişarelerde bulundukları belirtilen bildiride,
"Taraflar, bu görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi ve kapsamlı ve kurumsal bir mahiyette yürütülmesi üzerinde mutabık kalmışlar, bu yöndeki güçlü ortak siyasi iradelerini beyan etmişlerdir.
" ifadelerine yer verildi.

PKK'nın oluşturduğu tehditler ele alındı

Irak'ın 'siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen müşterek önem'in teyit edildiği anlatılan bildiride,
"Taraflar ayrıca iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği çerçevesinde PKK'nın oluşturduğu tehditleri de ele almışlardır.
" değerlendirmesi paylaşıldı.

Birçok alanda iş birliği sağlanacak

Tarafların, bölgesel güvenlik, istikrar ve refahın ortak stratejik bir vizyon çerçevesinde ticaret, yatırım, ulaştırma, altyapı gibi iş birliği alanlarında sağlanacak ilerlemeyle mümkün olacağının altını çizdiği aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, Irak'ın ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağı değerlendirilen Kalkınma Yolu Projesi'nin bir an evvel hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlar istişare edilmiştir. Taraflar iklim değişikliği ve su konularındaki müşterek sınamaları ele alarak, bu sınamalarla mücadele amacıyla kurulmuş Ortak Daimi Komitenin çalışmalarının devamını kararlaştırmışlardır. Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti, bu konulardaki görüşme ve temasların düzenli ve kesintisiz bir çerçevede sürdürülmesi üzerinde mutabık kalmışlardır."


#Irak
#Dışişleri Bakanlığı
#Hakan Fidan
#Türkiye
#PKK
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı: Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti