Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri: Terörle mücadele dahil birçok alanda iş birliği sağlanacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile iki ülkenin üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin Ankara'daki görüşmeleri sonrasında ortak sonuç bildirisi yayımlandı.
"Terörle mücadele, güvenlik ve su alanları..."
PKK'nın oluşturduğu tehditler ele alındı
Birçok alanda iş birliği sağlanacak
Tarafların, bölgesel güvenlik, istikrar ve refahın ortak stratejik bir vizyon çerçevesinde ticaret, yatırım, ulaştırma, altyapı gibi iş birliği alanlarında sağlanacak ilerlemeyle mümkün olacağının altını çizdiği aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi: